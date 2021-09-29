Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde kullanılan tren köprüye sıkıştı

ntv.com.tr 29.09.2021 - 10:41 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 11:11
Tom Cruise’un olaylı Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde bir sorun daha çıktı.
Çekimlerde kullanılan hırpalanmış bir tren vagonu, bir taşıyıcı üzerindeyken, polis eskortuna rağmen, alçak bir demiryolu köprüsünün altında sıkıştı.
İngiltere’nin Derbys şehrindeki Chesterfield bölgesinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik sıkıştı.
Şehrin en yoğun trafikli bölgesinde meydana gelen kaza nedeniyle Horns Köprüsü’ndeki trafik durdurularak vagonu taşıyan araç sıkıştığı yerden çıkarıldı.
SIZDIRILAN SES KAYITLARI
Gelecek yıl mayıs ayında gösterime girmesi planlanan filmin çekimleri esnasında da olaylar bitmek bilmedi. Corona virüs vakaları nedeniyle setin durdurulduğu Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filmi, basına sızdırılan ses kayıtlarıyla da uzun süre gündemdeydi.
Filmin başrol oyuncusu ve yapımcısı Tom Cruise’un, sette corona virüs güvenlik protokollerinin önemi konusundaki endişelerini dile getirirken, set çalışanlarına hakaret ettiği ses kaydı sızdırılmıştı.
Ses kayıtlarında aktörün, Londra'da sette sosyal mesafe kurallarına uymadığı için set çalışanlarına bağırdığı duyuluyordu. The Sun gazetesinin yayınladığı, Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filmi setinden sızan ses kaydında, Tom Cruise’un set arkadaşlarını azarlamaları duyulabiliyordu. Küfür de içeren konuşmasında ünlü oyuncu, “Bunu tekrar yaptığınızı görürsem defolup gidersiniz. Bu ekipte herhangi biri yaparsa iş biter. Sen de, sen de. Ve sen, bir daha bu lanet şeyi yapmayacaksın” diye sesleniyordu.
"DEFOLUP GİDERSİNİZ!"
Bilgisayar ekranı karşısında sosyal mesafeyi korumadan duran iki ekip üyesini azarlayan Cruise küplere binmişti. Ses kaydında ünlü oyuncu, “Bizim sayemizde Hollywood film çekimlerine geri döndü. Binlerce iş yaratıyoruz” diyerek küfür ediyordu.
Cruise, “İşte bu kadar. Özür dilemek yok. Onu, endüstri kapandığında evlerini kaybedenlere söyleyebilirsiniz. Biz bu lanet filmi durdurmayacağız. Anlaşıldı mı? Bir daha görürsem defolup gidersiniz!” diye de ekliyordu.
Cruise, daha sonra Empire Magazine’e verdiği röportajda, “Ne söylemem gerekiyorsa onu söyledim. O noktada tehlikede olan çok şey vardı. Ama tüm ekibime değildi bu tavrım. O ekip setten ayrıldı, sadece bazı seçilmiş kişilerdi” demişti.
Tom Cruise, İngiltere’nin Yorkshire bölgesindeki çekimler sırasında hareket eden bir trenin üzerindeyken ayağı kayıp düşmek üzere olan bir kameramanı kurtarmasıyla da gündeme gelmişti.
KAMERAMANI KURTARDI
Trene bir emniyet kemeri ile bağlı olan kameraman küçük bir çıkıntının üzerinde büyük bir kamera ile trenin üzerinde koşan Tom Cruise ile partneri Hayley Atwell’ı çekmeye çalışırken bir anda dengesini kaybetmişti. Cruise, çekimler sırasında emniyet kemeri ile bağlı olsa da kameramanın zor durumda olduğunu fark etmiş ve harekete geçmişti. Ayakta durduğu vagonun çıkıntısından raya doğru düşeceği sırada Cruise’un kameramanı tutup yukarı çektiği anlar objektife yansımıştı.