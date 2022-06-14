Will Smith tokat olayından sonra I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle sinemaya dönüyor

DEVAM FİLMİYLE DÖNÜYOR

İddialara göre 53 yaşındaki oyuncu, kısa bir süre içinde 2007 yılında başrolünde yer aldığı ‘I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle ekranlara dönecek.

Smith’in bu kez filmin başrolünün yanı sıra yapımcılığını da üstleneceği söylentiler arasında.