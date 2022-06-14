Will Smith tokat olayından sonra I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle sinemaya dönüyor

Haberler - ntv.com.tr | 14.06.2022 - 09:04
Oscar töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlamasıyla gündeme oturan ünlü oyuncu Will Smith’in yakın zamanda ekranlara dönmesi bekleniyor.
İddialara göre 53 yaşındaki oyuncu, kısa bir süre içinde 2007 yılında başrolünde yer aldığı ‘I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle ekranlara dönecek.
Smith’in bu kez filmin başrolünün yanı sıra yapımcılığını da üstleneceği söylentiler arasında.
İddialar, filmin Smith’in yapım şirketi olan Westbrook Media tarafından çekileceği ve filmdeki 'Robert Neville' karakterini yeniden canlandıracağı yönünde.
Richard Matheson'ın 1954 tarihli aynı adlı romanına dayanan film, Francis Lawrence tarafından yönetilmiş ve başrolünde Will Smith'in yer aldığı 2007 ABD yapımı kıyamet sonrası bilimkurgu filmiydi.
Smith, filmde Robert Neville karakteriyle, korkunç bir virüsün her yere yayılmasına engel olamamış bir bilim insanını canlandırmıştı. Smith, aynı zamanda ölümcül virüs tüm dünyayı etkilerken hayatta kalan son kişiye hayat vermişti.
Öte yandan Smith, bu yılki Akademi Ödülleri'nde sunucu Chris Rock’ın, eşi Jada Smith’in hastalığı nedeniyle dökülen saçlarıyla ilgili yaptığı şakaya sinirlenerek sunucuya herkesin içinde tokat atmış ve olayın sonrasında büyük tepki toplamıştı.
Smith, olayın ardından Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etmiş ve Akademi'den 10 yıl men edilmişti.