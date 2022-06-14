Will Smith tokat olayından sonra I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle sinemaya dönüyor

Haberler - ntv.com.tr | 14.06.2022 - 09:04

Kısa bir süre önce Oscar töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlamasıyla gündeme oturan Will Smith’in yakın zamanda, 2007 yılında başrol oynadığı 'I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle ekranlara döneceği konuşuluyor.

Will Smith tokat olayından sonra I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle sinemaya dönüyor - 1

Oscar töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlamasıyla gündeme oturan ünlü oyuncu ’in yakın zamanda ekranlara dönmesi bekleniyor.

Will Smith tokat olayından sonra I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle sinemaya dönüyor - 2

DEVAM FİLMİYLE DÖNÜYOR

İddialara göre 53 yaşındaki oyuncu, kısa bir süre içinde 2007 yılında başrolünde yer aldığı ‘I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle ekranlara dönecek.

Smith’in bu kez filmin başrolünün yanı sıra yapımcılığını da üstleneceği söylentiler arasında.

Will Smith tokat olayından sonra I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle sinemaya dönüyor - 3

YAPIMCILIĞINI DA ÜSTLENECEK

İddialar, filmin Smith’in yapım şirketi olan Westbrook Media tarafından çekileceği ve filmdeki 'Robert Neville' karakterini yeniden canlandıracağı yönünde.

Will Smith tokat olayından sonra I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle sinemaya dönüyor - 4

FİLM HAKKINDA

Richard Matheson'ın 1954 tarihli aynı adlı romanına dayanan film, Francis Lawrence tarafından yönetilmiş ve başrolünde Will Smith'in yer aldığı 2007 ABD yapımı kıyamet sonrası bilimkurgu filmiydi.

Smith, filmde Robert Neville karakteriyle, korkunç bir virüsün her yere yayılmasına engel olamamış bir bilim insanını canlandırmıştı. Smith, aynı zamanda ölümcül virüs tüm dünyayı etkilerken hayatta kalan son kişiye hayat vermişti.

Will Smith tokat olayından sonra I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle sinemaya dönüyor - 5

ATTIĞI TOKATLA GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Smith, bu yılki Akademi Ödülleri'nde sunucu Chris Rock’ın, eşi Jada Smith’in hastalığı nedeniyle dökülen saçlarıyla ilgili yaptığı şakaya sinirlenerek sunucuya herkesin içinde tokat atmış ve olayın sonrasında büyük tepki toplamıştı.

Will Smith tokat olayından sonra I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle sinemaya dönüyor - 6

AKADEMİDEN MEN EDİLDİ

Smith, olayın ardından Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etmiş ve Akademi'den 10 yıl men edilmişti.

Will Smith’in Chris Rock’a tokat attığı an (Tıkla İzle)

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