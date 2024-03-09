Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi)

Son dönemde Bradley Cooper birlikteliğiyle adından söz ettiren ABD'li model Gigi Hadid tarz değişikliğine gitti. Saçlarında değişikliğe giden yıldız, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 1

Moda haftalarının aranan yüzü ve son dönemin en başarılı modellerinden Gigi Hadid uzun saçlarına veda etti.

N-LIFE HABERLERİ

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 2

Jennifer Aniston ve Claudia Schiffer gibi ünlü isimlerle çalışan Chris McMillian, Hadid'in saçlarını kesti.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 3

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen, yeni projesi için imaj değiştirdi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 4

Uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını siyaha boyatan Sezen'in yeni tarzına "Çok güzel olmuş", "Çok beğendim", "Harika olmuş" gibi yorumlar geldi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 5

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Nurgül Yeşilçay tarz değişikliğine gitti.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 6

Ünlü oyuncu, "Kaküllerimi hala görmeyenler var inanamıyorum" diyerek yeni stilini takipçileriyle paylaştı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 7

NUR FETTAHOĞLU

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu yeni saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 8

Uzun süredir kızıl saçlarıyla tanınan yıldız, saçlarını sarıya boyattı. Oyuncunun yeni imajını paylaştığı gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 9

ALEYNA TİLKİ

Son olarak müzik sektörüne dair açıklamalarıyla gündeme gelen ve sahneye çıkmasının, bu işten para kaznamasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, imaj değiştirdi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 10

Ünlü şarkıcı, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi. 23 yaşındaki Aleyna Tilki, yeni imajını "Saçlarıma bakın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 11

HANDE ERÇEL

Gerek oyunculuk performansı gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, saçlarını kızıla boyattı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 12

Kızıl saçlarıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazıları "Eski hali daha iyiydi", "Yakışmamış" derken bazıları da "Çok yakışmış", "Her hali çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 13

BERGÜZAR KOREL

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan yıldız, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 14

Oyuncu "Sevgili Neslihan bi süre beraberiz, hoşgeldin" notuyla sarışın halini ilk kez paylaşmıştı.

Oyuncunun kısa saçlarına, takipçilerinden birçok yorum geldi.  Kimileri Korel'in yeni imajını çok beğendi, kimileri de "Eski haline dön" çağrısı yaptı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 15

MELİSA SÖZEN

Ünlü oyuncu Melisa Sözen tarz değişikliğine gitti. Uzun saçlarına alışık olduğumuz oyuncu saçlarını sıcak kestirdi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 16

Sözen yeni stilini sosyal medya hesabından birçok kareyle paylaştı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 17

Oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. 

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 18

ALPEREN DUYMAZ

Daha önce "Çarpışma", "Son Yaz", "Bodrum Masalı", "Çukur" gibi yapımlarda rol alan ve son olarak "Ego" dizisinde boy gösteren Alperen Duymaz, imaj değiştirdi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 19

Uzun yıllardır kirli sakallarıyla tanınan Duymaz, sinekkaydı traş oldu ve bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 20

HANDE ERÇEL

Yer aldığı projelerin yanı sıra stiliyle de beğeni toplayan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 21

Based İstanbul dergisine konuk olan Erçel, kahverengi saçlarından vazgeçti. Çekime özel saç modelini yenileyen oyuncu, ilk kez farklı bir saç rengiyle görüntülendi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 22

ASLIHAN MALBORA

Üç Kuruş, Darmaduman ve Aşk Oluversin Gari gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Aslıhan Malbora tarzını yeniledi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 23

Uzun saçlarıyla bilinen oyuncu şu sıralar çok popüler olan 'bob kesim' saçlarıyla poz verdi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 24

AYÇA AYŞİN TURAN

Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 25

Oyunculuğa adım attığı ilk yıldan bu zamana kadar uzun saçlarıyla bilinen Turan, saçlarını kısacık kestirdi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 26

EMILY RATAJKOWSKI

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken model ve oyuncu Emily Ratajkowski, imaj değişikliğine gitti.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 27

Sektöre adım attığı günden beri uzun saçlarıyla özdeşleşen model, saçlarını kısacık kestirdi. Model, geçmişte saçlarını platin sarısına boyatarak yepyeni birine dönüşmüştü.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 28

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 29

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 30

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 31

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 32

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 33

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 34

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 35

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 36

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 37

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 38

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 39

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 40

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 41

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 42

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 43

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 44

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 45

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 46

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 47

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 48

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 49

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 50

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 51

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 52

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 53

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 54

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 55

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 56

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 57

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 58

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 59

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 60

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 61

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 62

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 63

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 64

Büşra Pekin

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 65

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 66

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 67

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 68

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 69

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 70

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 71
Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 72

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 73
Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 74

FIRAT TANIŞ

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 75
Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 76

NEJAT İŞLER

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 77
Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 78

DEMET EVGAR

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 79
Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 80

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 81

HALİT ERGENÇ

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 82
Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 83

BENSU SORAL

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 84

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 85
Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 86

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 87

ŞÜKRAN OVALI

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 88
Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 89

MUSTAFA SANDAL

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 90
Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 91

EDİS

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 92
Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 93

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 94
Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 95

BERGÜZAR KOREL

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 96
Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 97
Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 98

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 99

GONCA VUSLATERİ

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 100
Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 101

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 102

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 103

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 104

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 105

ELÇİN SANGU

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 106

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 107

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 108

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 109

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 110

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 111

MURAT BOZ

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 112

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 113

SILA

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 114

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 115

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 116

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 117

FAHRİYE EVCEN

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 118

HADİSE

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 119

ÖZCAN DENİZ

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 120

ALMEDA ABAZİ

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 121

ESRA EROL

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 122

ŞEYMA SUBAŞI

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 123

TARKAN

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 124

SEZEN AKSU

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 125

EBRU GÜNDEŞ

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 126

BİRCE AKALAY

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 127

SİBEL CAN

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 128

PNAR ALTUĞ

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 129

DENİZ AKKAYA

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 130

GÜLŞEN

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 131

EBRU ŞALLI

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 132

AYŞECAN TATARİ

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 133

AJDA PEKKAN

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 134

SEDA SAYAN

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 135

ÇAĞLA ŞIKEL

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 136

HANDE YENER

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 137

GİZEM HATİPOĞLU

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 138

CEYDA ATEŞ

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 139

DENİZ BAYSAL

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 140

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 141

GÖKÇE BAHADIR

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 142

EMİNA SANDAL

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 143

İREM SAK

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 144

PETEK DİNÇÖZ

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 145

TUĞBA ÖZAY

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 146

TUVANA TÜRKAY

Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 147

HANDE ATAİZİ

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