Gigi Hadid'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi)
Son dönemde Bradley Cooper birlikteliğiyle adından söz ettiren ABD'li model Gigi Hadid tarz değişikliğine gitti. Saçlarında değişikliğe giden yıldız, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Moda haftalarının aranan yüzü ve son dönemin en başarılı modellerinden Gigi Hadid uzun saçlarına veda etti.