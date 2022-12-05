Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir yönetmen oldu

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda 'Ferit' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, dizi setinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin setinde yönetmen koltuğuna oturan Demir, ekip arkadaşlarıyla verdiği pozu paylaştı.
Oyuncu, yaptığı paylaşıma "İlk sahnemi çektim umarım yayında da görürüz. Teşekkürler bana bu şansı tanıdığın için @burcu.alptekin" diyerek dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin'e teşekkür etti.
Dizide Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun Demir'in paylaşımına yaptığı yorum ise gözlerden kaçmadı.
Saraçoğlu, Demir'in paylaşımına "Olan benim sahneme oldu" diyerek esprili bir yorumda bulundu.
Dizide başrolleri paylaşan oyuncular, NTV.com.tr'ye verdikleri röportajda sette en çok vakit geçirdikleri kişilerin birbirleri olduğunu söylemişti. Röportajı izlemek için tıklayın.
Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde Saraçoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı. Demir, sette pasta üfleyen partnerine “İyi ki doğdun gülüm Afra” diye seslendi.
Öte yandan Mert Ramazan Demir, diziye gelen olumlu tepkiler hakkında konuşmuştu. Ünlü isim, "Dizi beklediğimden çok başka bir seviyeye geldi” yorumunda bulunmuştu.
Her cuma reytinglerde zirveye yerleşen dizinin başarısı hakkında konuşan Demir “Bu ilgiyi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Sevenlerimize büyük saygım var" demişti.
Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, son yayınlanan bölümüyle her üç kategoride de yine cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Dizi, 10. bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 2 Aralık Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.
Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer ve Emre Altuğ'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını hız kesmeden devam ediyor. Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Fragmana Ferit'in Seyran'ı öpmeye çalılştığı anlar damga vurdu.
Ferit ve Seyran arasında ipler kopuyor. Ferit mekan çıkışında Pelo’yla gazetecilere yakalanıyor. Durumu saklamak için herkes seferber oluyor.