Mert Ramazan Demir'den Afra Saraçoğlu'na: İyi ki doğdun gülüm

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Star'ın sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Korhan Ailesi'nin gelini Seyran'a hayat veren Afra Saraçoğlu, 2 Aralık'ta 25 yaşına bastı.



Ünlü oyuncunun dizideki partneri Mert Ramazan Demir ise Saraçoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı.

Demir, sette pasta üfleyen partnerine “İyi ki doğdun gülüm Afra” diye seslendi.



"SEVENLERİMİZE BÜYÜK SAYGIM VAR"



Öte yandan Mert Ramazan Demir, diziye gelen olumlu tepkiler hakkında konuşmuştu. Ünlü isim, "Dizi beklediğimden çok başka bir seviyeye geldi” yorumunda bulunmuştu.



Her cuma reytinglerde zirveye yerleşen dizinin başarısı hakkında konuşan Demir “Bu ilgiyi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Sevenlerimize büyük saygım var" demişti.