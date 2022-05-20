Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı

Haberler - ntv.com.tr | 20.05.2022 - 11:00 - Son Güncelleme : 20.05.2022 - 11:44

Amerikan dönemi drama filmi Armageddon Time’ın Cannes Film Festivali galasında adeta şıklık yarışı yaşandı. Festivalin üçüncü gününde, filmin başrol oyuncuları Anne Hathaway, Anthony Hopkins ve Jeremy Strong'un yanı sıra galaya katılan ünlü isimlerin kırmızı halı görünümleri göz doldurdu.

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 1

2022 'nin üçüncü gününde ünlü isimlerin kırmızı halı şıklıkları yine öne çıktı.

Başrollerinde Anne Hathaway, Anthony Hopkins ve Jeremy Strong'un olduğu ABD yapımı drama filmi Armageddon Time’ın galasında adeta ünlüler geçidi yaşandı.

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 2

Filmin gösterimi öncesi yönetmen Gray ve oyuncu kadrosundan Anne Hathaway, Jeremy Strong, Jaylin Webb ve Michael Banks Repeta kırmızı halıda birlikte poz verdi. 

James Gray'in yazıp yönettiği ve Gray’in çocukluk anılarına dayanan film, Cannes'da büyük ilgi gördü.

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 3

Galada film ekibinin yanı sıra birbirinden ünlü isimler de öne çıktı. Özellikle Hint sinema oyuncuları Aishwarya Rai ve Deepika Padukone tüm bakışları üzerinde topladı.

İşte 'nin 3. gününde Armageddon Time’ın galasında şıklıklarıyla adından söz ettiren ünlü isimler ve kıyafetleri...

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 4

Aishwarya Rai

Elbise: Gaurav Gupta Couture

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 5

Anne Hataway

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 6
Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 7

Deepika Padukone

Elbise: Louis Vuitton

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 8

Lilly Krug

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 9
Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 10

Alessandra Ambrosio

Elbise: Stephane Rolland Couture

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 11
Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 12

Cindy Bruna

Elbise: Giambattista Valli Couture

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 13
Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 14

Grace Elizabeth

Elbise: Ashi Studio Couture

Ayakkabı: Giuseppe Zanotti

Çanta: Ahikozao 

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 15
Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 16

Jasmine Tookes

Elbise: Zuhair Murad Couture

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 17
Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 18

Kat Graham

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 19
Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 20

Leonie Hanne

Elbise: Valdrin Sahiti Couture 

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 21
Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 22
Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 23

Rose Bertram

Elbise: Hamda Al Fahim

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 24
Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 25

Tallia Storm

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 26
Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 27

Anne Hathaway, James Gray ve Jeremy Strong

Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 28
Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı - 29

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER