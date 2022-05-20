Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı

Haberler - ntv.com.tr | 20.05.2022 - 11:00 - Son Güncelleme : 20.05.2022 - 11:44
2022 Cannes Film Festivali'nin üçüncü gününde ünlü isimlerin kırmızı halı şıklıkları yine öne çıktı.
Başrollerinde Anne Hathaway, Anthony Hopkins ve Jeremy Strong'un olduğu ABD yapımı drama filmi Armageddon Time’ın galasında adeta ünlüler geçidi yaşandı.
Filmin gösterimi öncesi yönetmen Gray ve oyuncu kadrosundan Anne Hathaway, Jeremy Strong, Jaylin Webb ve Michael Banks Repeta kırmızı halıda birlikte poz verdi.
James Gray'in yazıp yönettiği ve Gray’in çocukluk anılarına dayanan film, Cannes'da büyük ilgi gördü.
Galada film ekibinin yanı sıra birbirinden ünlü isimler de öne çıktı. Özellikle Hint sinema oyuncuları Aishwarya Rai ve Deepika Padukone tüm bakışları üzerinde topladı.
İşte Cannes Film Festivali'nin 3. gününde Armageddon Time’ın galasında şıklıklarıyla adından söz ettiren ünlü isimler ve kıyafetleri...
Aishwarya Rai
Elbise: Gaurav Gupta Couture
Anne Hataway
Deepika Padukone
Elbise: Louis Vuitton
Lilly Krug
Alessandra Ambrosio
Elbise: Stephane Rolland Couture
Cindy Bruna
Elbise: Giambattista Valli Couture
Grace Elizabeth
Elbise: Ashi Studio Couture
Ayakkabı: Giuseppe Zanotti
Çanta: Ahikozao
Jasmine Tookes
Elbise: Zuhair Murad Couture
Kat Graham
Leonie Hanne
Elbise: Valdrin Sahiti Couture
Rose Bertram
Elbise: Hamda Al Fahim
Tallia Storm
Anne Hathaway, James Gray ve Jeremy Strong