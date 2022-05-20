Armageddon Time'ın 2022 Cannes Film Festivali galasında şıklık yarışı

Galada film ekibinin yanı sıra birbirinden ünlü isimler de öne çıktı. Özellikle Hint sinema oyuncuları Aishwarya Rai ve Deepika Padukone tüm bakışları üzerinde topladı.

İşte Cannes Film Festivali'nin 3. gününde Armageddon Time’ın galasında şıklıklarıyla adından söz ettiren ünlü isimler ve kıyafetleri...