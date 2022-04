BBC'ye göre dünyanın en olağanüstü tasarımcısı

TASARIMI ONA AİT

China: Through the Looking Glass temasıyla 2015 yılında düzenlenen moda etkinliği Met Gala, ünlü isimlerin Çin kültüründen ilhamla yaratılan tasarımları giydiği bir kırmızı halıya sahne olmuştu. Rihanna’nın giydiği uzun kuyruklu sarı elbisenin tasarımı ise Guo’ya ait. 1 milyon değerindeki ve yapımı 2 yıl süren elbise, zengin işlemeleri, 4 metrelik uzunluğu ve 25 kiloluk ağırlığıyla gecenin en çok konuşulan tasarımı olmuştu.