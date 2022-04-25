BBC'ye göre dünyanın en olağanüstü tasarımcısı

Haberler - ntv.com.tr | 25.04.2022 - 12:30 - Son Güncelleme : 25.04.2022 - 12:32
Eski Çin hanedanlarının geleneklerinden ilham alarak tasarımlar yaratan Çin asıllı moda tasarımcısı Guo Pei, BBC tarafından ‘dünyanın en olağanüstü moda tasarımcısı’ seçildi.
1970’li yıllarda Kültürel Devrim döneminde büyüyen Çinli tasarımcı, moda, sanat ve heykelciliği harmanlayan tasarımlarıyla son yılların en dikkat çekici tasarımlarına imza atıyor.
China: Through the Looking Glass temasıyla 2015 yılında düzenlenen moda etkinliği Met Gala, ünlü isimlerin Çin kültüründen ilhamla yaratılan tasarımları giydiği bir kırmızı halıya sahne olmuştu. Rihanna’nın giydiği uzun kuyruklu sarı elbisenin tasarımı ise Guo’ya ait. 1 milyon değerindeki ve yapımı 2 yıl süren elbise, zengin işlemeleri, 4 metrelik uzunluğu ve 25 kiloluk ağırlığıyla gecenin en çok konuşulan tasarımı olmuştu.
55 yaşındaki tasarımcı, Rihanna’nın bu elbisesiyle moda dünyasında hızlı bir yükselişe geçti. Özellikle teatral elementler içeren tasarımları, Doğu-Batı sentezini başarılı bir şekilde yansıtması ve ultra zengin işlemeler içermesiyle Pei’yi özel kılıyor.
Çin imparatorlarının geleneksel kıyafetlerinden ilham alarak yarattığı elbiselerini Amerika’da Guo Pei: Couture Fantasy isimli sergide sunan tasarımcı, kökeni ve kültürünü modern dünyaya taşıyan yepyeni bir vizyon sunuyor.
San Francisco Güzel Sanatlar Müzesi’nin CEO ve Başkanı Thomas P. Campbell sanatçı için “Pei, tamamen farklı bir yönden geliyor. Yaşanmış deneyimleri yansıtması ve zengin hayal gücüyle kendi yolunu tamamen kendi yarattı. Apayrı bileşenleri bir araya getirip aralarında bağlantı yaratabiliyor” ifadelerini kullandı.
Tasarımcının öne çıkan çalışmaları...