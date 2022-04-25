BBC'ye göre dünyanın en olağanüstü tasarımcısı

Haberler - ntv.com.tr | 25.04.2022 - 12:30 - Son Güncelleme : 25.04.2022 - 12:32

BBC, olağandışı tasarımları ve elbiselerine taşıdığı kültürel motifleriyle Çin asıllı Guo Pei’yi 'dünyanın en olağanüstü’ tasarımcısı olarak nitelendirdi. Rihanna'nın 2015 yılında Met Gala'da giydiği tasarımın sahibi olan Pei, Doğu kültürünün öne çıkan elementlerini kıyafetlerine işlemesiyle biliniyor.

BBC'ye göre dünyanın en olağanüstü tasarımcısı - 1

Eski Çin hanedanlarının geleneklerinden ilham alarak tasarımlar yaratan Çin asıllı moda tasarımcısı Guo Pei,  BBC tarafından ‘dünyanın en olağanüstü moda tasarımcısı’ seçildi.

BBC'ye göre dünyanın en olağanüstü tasarımcısı - 2

1970’li yıllarda Kültürel Devrim döneminde büyüyen Çinli tasarımcı, moda, sanat ve heykelciliği harmanlayan tasarımlarıyla son yılların en dikkat çekici tasarımlarına imza atıyor.

BBC'ye göre dünyanın en olağanüstü tasarımcısı - 3

TASARIMI ONA AİT

China: Through the Looking Glass temasıyla 2015 yılında düzenlenen moda etkinliği Met Gala, ünlü isimlerin Çin kültüründen ilhamla yaratılan tasarımları giydiği bir kırmızı halıya sahne olmuştu. Rihannanın giydiği uzun kuyruklu sarı elbisenin tasarımı ise Guo’ya ait. 1 milyon değerindeki ve yapımı 2 yıl süren elbise, zengin işlemeleri, 4 metrelik uzunluğu ve 25 kiloluk ağırlığıyla gecenin en çok konuşulan tasarımı olmuştu.

BBC'ye göre dünyanın en olağanüstü tasarımcısı - 4

55 yaşındaki tasarımcı, Rihanna’nın bu elbisesiyle  moda dünyasında hızlı bir yükselişe geçti. Özellikle teatral elementler içeren tasarımları, Doğu-Batı sentezini başarılı bir şekilde yansıtması ve ultra zengin işlemeler içermesiyle Pei’yi özel kılıyor.

BBC'ye göre dünyanın en olağanüstü tasarımcısı - 5

Çin imparatorlarının geleneksel kıyafetlerinden ilham alarak yarattığı elbiselerini Amerika’da Guo Pei: Couture Fantasy isimli sergide sunan tasarımcı, kökeni ve kültürünü modern dünyaya taşıyan yepyeni bir vizyon sunuyor.

BBC'ye göre dünyanın en olağanüstü tasarımcısı - 6

San Francisco Güzel Sanatlar Müzesi’nin CEO ve Başkanı Thomas P. Campbell sanatçı için “Pei, tamamen farklı bir yönden geliyor. Yaşanmış deneyimleri yansıtması ve zengin hayal gücüyle kendi yolunu tamamen kendi yarattı. Apayrı bileşenleri bir araya getirip aralarında bağlantı yaratabiliyor” ifadelerini kullandı.

Tasarımcının öne çıkan çalışmaları...

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