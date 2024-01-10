Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede

CNN Travel tarafından değerlendirmede en iyi çorbalar belli oldu. "Yayla çorbası " yine dünyanın en iyi 20 çorbası arasında gösterildi.

Yayla çorbasının lezzeti tanımlanırken haşlanmış pirinç veya arpa kullanılan çorbaya eklenecek bir parça kuru nanenin, yoğurdun hafif aromasını dengelemeye yardımcı olacağı ve taze pide ile servis yapılması gerektiği gibi ifadelere yer verildi.

İşte listeye giren diğer çorbalar...