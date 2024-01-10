Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede

İçine giren birbirinden farklı malzemelerle sevilerek tüketilen çorba çeşitleri, sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. CNN Travel, dünyanın en iyi çorbalarını sıraladı. Listede Türk mutfağından da bir lezzete yer verildi. İşte dünyanın en iyi çorbaları listesi....

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 1

CNN Travel tarafından değerlendirmede en iyi çorbalar belli oldu. "Yayla çorbası " yine dünyanın en iyi 20 çorbası arasında gösterildi.

Yayla çorbasının lezzeti tanımlanırken haşlanmış pirinç veya arpa kullanılan çorbaya eklenecek bir parça kuru nanenin, yoğurdun hafif aromasını dengelemeye yardımcı olacağı ve taze pide ile servis yapılması gerektiği gibi ifadelere yer verildi.

İşte listeye giren diğer çorbalar...

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 2

Banga, Nijerya

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 3

Beef pho (phở bò), Vietnam

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 4

Borş (Borscht), Ukrayna

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 5

Bouillabaisse, Fransa

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 6

Caldo verde, Portekiz

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 7

Chupe de Camarones, Peru

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 8

Gazpacho, İspanya

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 9

Groundnut, Afrika

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 10

Gumbo, ABD

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 11

Harira, Fas

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 12

Kharcho, Gürcistan

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 13

Lanzhou, Çin

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 14

Mohinga, Myanmar

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 15

Menudo, Meksika

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 16

Moqueca de camarão, Brezilya

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 17

Soto ayam, Endonezya

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 18

Tom yum goong, Tayland

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 19

Chorba frik, Cezayir, Libya ve Tunus 

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet listede - 20

Tonkotsu ramen, Japonya

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