Dünyanın en kötü yemekleri arasına girmişti: O çorba kara lahana değil beyaz lahana çorbasıymış

"OLAY KARADENİZ FIKRASINA DÖNDÜ"



Karadeniz kara lahana çorbasının yapılışı ve malzemelerini de anlatan Doç. Dr. Şen, “Karadeniz’de 2 bin yıldır kara lahana bitkisi var ve bu bitki yemek kültüründe yer alıyor. Yapılışına ve malzemelerine gelecek olursak içerisinde kara lahana, fasulye, mısır unu veya mısır ununun biraz daha kalın öğütülmüş hali olan yarma, kuyruk yağı veya iç yağ ile biber bulunur. Yapılışı ise öncelikle kara lahana ince ince doğranır ve suda yıkanır. Daha önce haşlanmamış veya akşamdan suda bırakılmamış kuru fasulye bir tencerenin içerisinde kaynatılarak şişirilir. Fasulye pişmesine yakın ince ince kıyılan ve temizlenen lahanalar tenceredeki fasulyenin içerisine bırakılır. Lahananın da pişmesine yakın mısır unu çırpılarak tencereye bırakılır. Bu esnada mısır ununun daha kalını olan yarma da çorbanın içerisine atılıyor. Ayrıca kara lahana çorbasında olmazsa olmazı kuyruk yağı veya iç yağıdır bu da çorbanın içerisine katılır" dedi.



"TEPKİ GÖSTERİLEN ÇORBA BU ÇORBA DEĞİLDİR"

Şen sözlerine "Yine yöre halkının kendi tarlasında yetiştirdiği acı biber de çorbanın içerisine koyulmaktadır. Lezzet farkı isteyenler tereyağı da çorbaya katılabilmektedir. Tüm malzemeler katıldıktan sonra 10 dakika kaynatılır ve yemeye hazır hale gelir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kara lahana çorbası haftada en az iki defa yapılır ve yapıldığı zaman başka yemek dahi yenilmeyen bir çorbadır. Dolayısıyla eleştirilen veya en kötü yemekler listesinde yer aldı diye tepki gösterilen çorba bu çorba değildir. Olay biraz Karadeniz fıkrasına döndü. Tepki olsun diye çorbalar dağıtıldı ve bu da aslında vatandaşın işine yaradı diyebiliriz” diye devam etti.