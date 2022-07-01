Asgari ücret açıklaması: 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen zamma ilişkin, ''İnşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşacağız'' dedi.

Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Erdoğan, ''Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var'' diye konuştu.

Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yeni asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.