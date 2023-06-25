Tatile gidemeyenler akın ediyor | İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
Sadece bir mavi bayraklı plajın bulunduğu İstanbul'da sahillerde hareketlilik başladı. Bazı vatandaşlar plajlara girişte alınan ücretlerden şikayetçi. Sarıyer'de yer alan birçok işletmede kişi başı giriş ücreti 150 TL ile 350 TL arasında değişirken, Heybeliada'da ise bu ücret özellikle hafta sonunda 560 TL'yi buldu. Büyükada'da yer alan tesise ise hafta sonu kişi başı giriş fiyatı 300 TL olarak belirlendi.
İstanbul'da yaz sezonuyla birlikte plaj ve sahillerde hareketlilik başladı.
Sıcak havalarda denize girmek isteyenler özellikle Şile, Sarıyer, Büyükçekmece, Bakırköy, Adalar ve Silivri gibi noktaları tercih ediyor.
İlçelerde ücretsiz halk plajlarının yanı sıra, ücretli plaj tesisleri de denize girmek isteyenlere şezlong, şemsiye ve ekstra aktivitelerle birlikte hizmet sunuyor.