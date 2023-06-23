İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İstanbul Valiliği 96 yeri açıkladı
İstanbul Valiliği, boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla kentteki yüzme alanları ve plajlarla ilgili alınan kararları duyurdu. İstanbul Valiliği, yayınladığı liste dışında kalan yerlerde denize girmenin yasak olduğunu açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, özellikle yaz mevsiminde dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uyulmaması ve yasak olan bölgelerde denize girilmesi gibi nedenlerle suda boğulma olaylarında artışlar görüldüğüne işaret edildi.