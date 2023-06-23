İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İstanbul Valiliği 96 yeri açıkladı

İstanbul Valiliği, boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla kentteki yüzme alanları ve plajlarla ilgili alınan kararları duyurdu. İstanbul Valiliği, yayınladığı liste dışında kalan yerlerde denize girmenin yasak olduğunu açıkladı.

İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İstanbul Valiliği 96 yeri açıkladı - 1

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle yaz mevsiminde dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uyulmaması ve yasak olan bölgelerde denize girilmesi gibi nedenlerle suda boğulma olaylarında artışlar görüldüğüne işaret edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İstanbul Valiliği 96 yeri açıkladı - 2

İstanbul sınırları içerisinde belirlenen yerler haricinde, deniz, kıyı ve sahil şeritleri, göl, baraj gölü, dere, su birikintileri ve benzeri yerlerde girmeye yasaklandığına vurgu yapılan açıklamada, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlıklarınca belirtilen alanlar dışında yüzme ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna ilişkin pano, afiş ve uyarı levhalarının uygun yerlere konulacağı aktarıldı.

İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İstanbul Valiliği 96 yeri açıkladı - 3

İŞTE İSTANBUL'DA DENİZE GİRİLECEK YERLERİN LİSTESİ

İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İstanbul Valiliği 96 yeri açıkladı - 4
İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İstanbul Valiliği 96 yeri açıkladı - 5
İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İstanbul Valiliği 96 yeri açıkladı - 6
İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İstanbul Valiliği 96 yeri açıkladı - 7
İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İstanbul Valiliği 96 yeri açıkladı - 8
İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İstanbul Valiliği 96 yeri açıkladı - 9
İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İstanbul Valiliği 96 yeri açıkladı - 10
İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İstanbul Valiliği 96 yeri açıkladı - 11
İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İstanbul Valiliği 96 yeri açıkladı - 12
İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İstanbul Valiliği 96 yeri açıkladı - 13
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