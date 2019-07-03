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Liam Hemsworth dizi setinde (Ünlülerin set halleri)

ntv.com.tr

Ünlü oyuncu Liam Hemsworth, rol aldığı Dodge & Miles dizisinin setinde, kendisine taksi çarptığı sahnenin çekiminde görüntülendi. Hemsworth, sette görüntülenen tek ünlü değil. İşte ünlü isimlerin set halleri...

  • 1

    Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.

  • 2

    29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.

    İşte diğer ünlülerin ve filmlerin set görüntüleri... 

  • 3

    Avatar ile sinema tarihine geçen James Cameron 2021 seyirciyle buluşacak Avatar 2'nin setinden ilk fotoğrafı paylaştı. 

  • 4

    Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
  • 5

    Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
  • 6

    John Krasinski / A Quiet Place (2018)
  • 7

    Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
  • 8

    Mandy Moore, önceki gün çekimleri Los Angeles’ta devam eden This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 35 yaşındaki oyuncu elbette ilk ve tek değil. 

  • 9

    Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi. 

    No Time to Die adlı film 2020'de seyirciyle buluşacak.

  • 10

    Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)

  • 11

    Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)
  • 12

    Sophia Loren / The Life Before Us (2019)

  • 13

    Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
  • 14

    Richard Madden / Bodyguard (2018)
  • 15

    Rachel Weisz / The Favourite (2018)
  • 16

    Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
  • 17

    Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
  • 18

    Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
  • 19

    Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
  • 20

    Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
  • 21

    Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
  • 22

    Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
  • 23

    Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
  • 24

    Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
  • 25

    Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
  • 26

    Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
  • 27

  • 28

    Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
  • 29

    Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
  • 30

    Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
  • 31

    Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
  • 32

    Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
  • 33

    Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
  • 34

    Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
  • 35

    Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
  • 36

    Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
  • 37

    Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
  • 38

    Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
  • 39

    Keri Russell / The Americans (2013)
  • 40

  • 41

    Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
  • 42

    Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
  • 43

    Donald Glover / Atlanta (2016)
  • 44

    Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)
  • 45

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