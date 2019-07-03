Liam Hemsworth dizi setinde (Ünlülerin set halleri)
ntv.com.tr
Ünlü oyuncu Liam Hemsworth, rol aldığı Dodge & Miles dizisinin setinde, kendisine taksi çarptığı sahnenin çekiminde görüntülendi. Hemsworth, sette görüntülenen tek ünlü değil. İşte ünlü isimlerin set halleri...
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Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.
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29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.
İşte diğer ünlülerin ve filmlerin set görüntüleri...
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Avatar ile sinema tarihine geçen James Cameron 2021 seyirciyle buluşacak Avatar 2'nin setinden ilk fotoğrafı paylaştı.
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4Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
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5Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
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6John Krasinski / A Quiet Place (2018)
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7Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
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Mandy Moore, önceki gün çekimleri Los Angeles’ta devam eden This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 35 yaşındaki oyuncu elbette ilk ve tek değil.
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Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi.
No Time to Die adlı film 2020'de seyirciyle buluşacak.
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Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)
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11Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)
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Sophia Loren / The Life Before Us (2019)
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13Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
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14Richard Madden / Bodyguard (2018)
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15Rachel Weisz / The Favourite (2018)
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16Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
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17Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
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18Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
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19Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
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20Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
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21Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
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22Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
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23Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
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24Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
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25Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
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26Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
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28Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
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29Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
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30Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
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31Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
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32Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
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33Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
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34Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
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35Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
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36Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
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37Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
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38Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
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39Keri Russell / The Americans (2013)
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41Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
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42Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
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43Donald Glover / Atlanta (2016)
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44Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)
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