Hiç pasaport, vize derdiyle uğraşmadan tatile çıkmaya ne dersiniz? Sadece kimliğinizle gidebileceğiniz ülkeler var. İşte sadece bavulunuz ve kimliğinizle gezebileceğiniz ülkeler... 1 yıl vizesiz.\nPasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz. \nESKİNİN BÜYÜSÜ TİFLİS'TE GEZİLECEK YERLER 90 gün vizesiz.\nMoldova'ya kimlikle seyahat dönemi başladı. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de ülkeye giriş yapabilirsiniz.\nMOLDOVA'DA GEZİLECEK YERLER 30 gün vizesiz.\nPasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.\nPasaportunuzda KKTC'ye giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.\nAKDENİZ'İN İNCİSİ KUZEY KIBRIS'TA GEZİLECEK YERLER 90 gün vizesiz.\nPasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz. \nAzerbaycan ve Türkiye arasında kimlikle seyahat 1 Nisan 2021'de başladı.\nŞEKİ HAN SARAYI, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NE GİRDİ