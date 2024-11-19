NTV.COM.TR

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ayrılık iddialarına noktayı koydu

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta altıncı ve son maçında Karadağ'a konuk olacak A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçı kazanarak A Ligi'ne çıkmak ve en iyi takımlarla mücadele etmek istediklerini söyledi. Ayrılık iddiaları hakkında sessizliğini bozan İtalyan çalıştırıcı, "Herkesin gönlü rahat olsun ben burada mutluyum. Bu konu (Roma iddiaları) artık kapandı." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ayrılık iddialarına noktayı koydu - 1

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Şehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Montella, bu yılın genel olarak milli takım için iyi geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"A Ligi’ne çıkıp en iyi takımlarla mücadele etmek istiyoruz. Bu serüven C Ligi’nde başladı, şu ana kadar iyi gidiyoruz ve devam etmek istiyoruz. Karadağ tüm maçları kaybetse de her zaman son dakikaya kadar mücadelesini veren ve çok fazla pozisyon bulan bir takım oldu. Onlar için işler farklı gidebilirdi. Biz de her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Eksiklerimiz var, Abdülkerim de cezalı, oynayamayacak, Hakan’ın da sakatlığı var. Tabii ki üzüntülüyüz ama Hakan’la alakalı şunu söyleyebilirim nerede oynarsa oynasın dengeleri değiştirebilen kapasitede bir oyuncu. Elimizde olan tüm futbolcular kaliteli olduğu için onların çok iyi performans göstereceğinden ve istediğimiz sonuç için mücadele edeceklerinden şüphemiz yok."

SPOR&SKOR HABERLERİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ayrılık iddialarına noktayı koydu - 2

"HERKESİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞSAYDIM, HOCAYA GEREK YOKTU"

Montella, “Sizin hakkınızda zaman zaman sert eleştiriler de yapıldı. Avrupa Şampiyonası’na grup lideri olarak katıldık, EURO 2024’te çeyrek final oynadık ve şimdi de A Ligi’ne çıkmaya çok yakınız. Her başarıyı eleştirilere sert bir yanıt olarak görüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hocalık görevi bir bakıma koruma kalkanı gibi düşünün. Hatta hep şunu söylerim sözleşmelerde gizli madde olarak yazılır, sizin göreviniz her zaman bu eleştirileri üstünüze almak ve takıma yansıtmamak. Milli takımda bunu daha fazla hissettim. Kararlarımı verirken her zaman mantık çerçevesinde milli takımımızın iyiliğini düşünerek verdim. Her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz, hiçbir zaman herkesi memnun etmeye çalışmıyorum, herkesi memnun etmeye çalışsaydım, hocaya gerek yoktu. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz, kararlarım her zaman takımımızın iyiliği doğrultusunda olacak."

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ayrılık iddialarına noktayı koydu - 3

"BEN BURADA MUTLUYUM"

Montella, Roma'nın transfer gündeminde olduğunun hatırlatılması üzerine sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolda çok spekülasyon oluşur, bu meslekte her zaman vardır. Geçen günlerde de belirttiğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum, burada sevildiğimi düşünüyorum, bazen eleştiriler alıyorum, özellikle sizin tarafınızdan. Burada çok mutluyum, herhangi bir şekilde bir gün olurda öyle bir şey olursa, baktığınızda benimle devam etmek istemeyen ya da benim gitmem gereken bir durum olursa bunu ilk bilen insan başkanımız olur." 

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ayrılık iddialarına noktayı koydu - 4

"Çünkü geldiğinden bu yana çok güzel ilişkimiz var, her şeyi konuşabiliyoruz. Aşağı yukarı çok benzer düşüncelerimiz de var, herkesin gönlü rahat olsun ben burada mutluyum. Bu konuyu (Roma iddiaları) bir daha konuşmamız gerektiğini düşünüyorum, geçen haftalarda da konuştuk, o konu artık kapandı. Maça konsantre olmamız gerekiyor, maçın ne kadar zor geçeceğini kimse unutmasın."

DAHA FAZLA GÖSTER