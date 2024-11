A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ayrılık iddialarına noktayı koydu

"HERKESİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞSAYDIM, HOCAYA GEREK YOKTU"

Montella, “Sizin hakkınızda zaman zaman sert eleştiriler de yapıldı. Avrupa Şampiyonası’na grup lideri olarak katıldık, EURO 2024’te çeyrek final oynadık ve şimdi de A Ligi’ne çıkmaya çok yakınız. Her başarıyı eleştirilere sert bir yanıt olarak görüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hocalık görevi bir bakıma koruma kalkanı gibi düşünün. Hatta hep şunu söylerim sözleşmelerde gizli madde olarak yazılır, sizin göreviniz her zaman bu eleştirileri üstünüze almak ve takıma yansıtmamak. Milli takımda bunu daha fazla hissettim. Kararlarımı verirken her zaman mantık çerçevesinde milli takımımızın iyiliğini düşünerek verdim. Her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz, hiçbir zaman herkesi memnun etmeye çalışmıyorum, herkesi memnun etmeye çalışsaydım, hocaya gerek yoktu. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz, kararlarım her zaman takımımızın iyiliği doğrultusunda olacak."