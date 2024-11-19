A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ayrılık iddialarına noktayı koydu
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta altıncı ve son maçında Karadağ'a konuk olacak A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçı kazanarak A Ligi'ne çıkmak ve en iyi takımlarla mücadele etmek istediklerini söyledi. Ayrılık iddiaları hakkında sessizliğini bozan İtalyan çalıştırıcı, "Herkesin gönlü rahat olsun ben burada mutluyum. Bu konu (Roma iddiaları) artık kapandı." ifadelerini kullandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Şehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Montella, bu yılın genel olarak milli takım için iyi geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:
"A Ligi’ne çıkıp en iyi takımlarla mücadele etmek istiyoruz. Bu serüven C Ligi’nde başladı, şu ana kadar iyi gidiyoruz ve devam etmek istiyoruz. Karadağ tüm maçları kaybetse de her zaman son dakikaya kadar mücadelesini veren ve çok fazla pozisyon bulan bir takım oldu. Onlar için işler farklı gidebilirdi. Biz de her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Eksiklerimiz var, Abdülkerim de cezalı, oynayamayacak, Hakan’ın da sakatlığı var. Tabii ki üzüntülüyüz ama Hakan’la alakalı şunu söyleyebilirim nerede oynarsa oynasın dengeleri değiştirebilen kapasitede bir oyuncu. Elimizde olan tüm futbolcular kaliteli olduğu için onların çok iyi performans göstereceğinden ve istediğimiz sonuç için mücadele edeceklerinden şüphemiz yok."