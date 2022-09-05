Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor

Haberler - Anadolu Ajansı 05.09.2022 - 11:37 | Son Güncelleme : 05.09.2022 - 11:49
Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maçın bitiminde sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı. Taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef De Souza ise kırmızı kart gördü.
Josef'in, tamamen takım arkadaşlarını korumak adına hareket ettiğini belirten Beşiktaş yönetimi, sahada yüzlerce güvenlik görevlisi olmasına rağmen, metrelerce koşarak gelen ve futbolcularına tekme atan taraftarı durdurma işini, ancak Josef De Souza'nın yaptığını ve bunun karşılığında kırmız kart görmesinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor.
Bu konuda hemen geniş kapsamlı bir savunma hazırlayacak olan yönetim, Futbol Federasyonu'nun duyarlı davranarak bu kırmızı kartı kaldıracağını öngörüyor.
Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı.
Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi.
Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.
Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.
Salih Uçan'a tekme atan taraftara müdahalede bulunan Josef de Souza kırmızı kart gördü.
Yaşanan olaylara ilişkin Beşiktaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız!" denildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "4 Eylül Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş kale arkası tribününden saha içine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.