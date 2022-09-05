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Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor

Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiminde sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'a tekme attı. Taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef De Souza'nın kırmızı kart görmesini kabul edilemez bulan siyah beyazlı yönetim, hemen harekete geçerek kartın iptali için federasyona başvuracak.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.09.2022 - 11:37 | Son Güncelleme : 05.09.2022 - 11:49

Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 1

Süper Lig'de 'ın deplasmanda 'nü  3-2 yendiği maçın bitiminde sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı. Taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef De Souza ise kırmızı kart gördü.

Josef'in, tamamen takım arkadaşlarını korumak adına hareket ettiğini belirten yönetimi, sahada yüzlerce güvenlik görevlisi olmasına rağmen, metrelerce koşarak gelen ve futbolcularına tekme atan taraftarı durdurma işini, ancak Josef De Souza'nın yaptığını ve bunun karşılığında kırmız kart görmesinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Bu konuda hemen geniş kapsamlı bir savunma hazırlayacak olan yönetim, Futbol Federasyonu'nun duyarlı davranarak bu kırmızı kartı kaldıracağını öngörüyor.

5 GOLLÜ DÜELLO BEŞİKTAŞ'IN

Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 2

Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı.

Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 3

Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi.

Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 4

Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.

Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 5

Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.

Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 6

Salih Uçan'a tekme atan taraftara müdahalede bulunan Josef de Souza kırmızı kart gördü.

Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 7

JOSEF'E KIRMIZI KART

Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 8

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Yaşanan olaylara  ilişkin Beşiktaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız!" denildi.

Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 9

GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "4 Eylül Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş kale arkası tribününden saha içine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.

Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 10
Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 11
Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 12
Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 13
Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 14
Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 15
Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 16
Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 17
Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 18
Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor - 19

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