Ankaragücülü taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı: Beşiktaş yönetimi, Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor

Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maçın bitiminde sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı. Taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef De Souza ise kırmızı kart gördü.

Josef'in, tamamen takım arkadaşlarını korumak adına hareket ettiğini belirten Beşiktaş yönetimi, sahada yüzlerce güvenlik görevlisi olmasına rağmen, metrelerce koşarak gelen ve futbolcularına tekme atan taraftarı durdurma işini, ancak Josef De Souza'nın yaptığını ve bunun karşılığında kırmız kart görmesinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Bu konuda hemen geniş kapsamlı bir savunma hazırlayacak olan yönetim, Futbol Federasyonu'nun duyarlı davranarak bu kırmızı kartı kaldıracağını öngörüyor.

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