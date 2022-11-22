Arjantin'e ilk maçında kötü sürpriz

Arjantin ile Suudi Arabistan, 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Suudi Arabistan, 48'inci dakikada Saleh Al-Shehri'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. 53'üncü dakikada Suudi Arabistan, Salem Al-Dawsari'nin golüyle 2-1 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Suudi Arabistan sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Arjantin gruptaki 2'nci maçında 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan ise aynı gün Polonya ile mücadele edecek.
Suudi Arabistan'in Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Tangocuların 36 maçlık yenilmezlik serisi de bitmiş oldu. Arjantin son olarak 3 Temmuz 2019 tarihinde Brezilya'ya 2-0 mağlup olmuştu.
Öte yandan Arjantin'in Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Tangocuları öne geçiren golü kaydeden Lionel Messi, 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk Arjantinli oyuncu olmayı başardı.