Dolmabahçe'de sessiz gece (Beşiktaş-Fenerbahçe maç sonucu)

DEPLASMANDA ÜST ÜSTE GOLSÜZ 2. MAÇ

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanda üst üste ikinci maçında da gol bulamadı.



Teknik direktör Jorge Jesus ile hem ligde hem de Avrupa'da gol yollarında çok etkili bir performansa imza atan sarı-lacivertliler, ligdeki iki deplasman maçında ise suskun kaldı.



Süper Lig'deki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir sonraki dış saha mücadelesinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı.