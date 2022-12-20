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Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü

Dünya Kupası zaferi sonrası Arjantin Milli Takımı'nı taşıyan uçak Buenos Aires'teki 'Ezeziza havalimanına' indi. Gece 04.00 olmasına rağmen sokaklara dökülen halkı, futbolcular otobüsün üzerinde selamladı. İşte ayrıntılar ve kutlamalardan kareler...

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 1

36 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı ülkesine döndü.

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 2

Uçağın inişinin ardından pistte 'su takıyla' karşılama yapıldı. Uçaktan ilk inen isimlerden biri elinde kupayla Messi oldu.


Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 3

Apronda bekleyen takım otobüsüne binen Arjantin Milli Takımı burada kısa bir kutlama yaptı, gazetecilere poz verdi. Ardından uzun bir konvoy eşliğinde havalimanından ayrıldı.


Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 4

Arjantin'de yerel saat 04.00 olmasına rağmen yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan takımın otobüsü ilerlemekte güçlük geçiyor.


Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 5

Ellerinde Arjantin bayraklarıyla kent sokaklarına akın eden Arjantinliler yıllar sonra Dünya Kupası şampiyonluğunu bir kez daha kutluyor.

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 6

İşt kutlamardan yansıyanlar fotoğraflar...

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 7
Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 8
Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 9
Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 10
Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 11
Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 12
Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 13
Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 14
Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 15
Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 16
Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü - 17

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