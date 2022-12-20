Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü

36 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı ülkesine döndü.
Uçağın inişinin ardından pistte 'su takıyla' karşılama yapıldı. Uçaktan ilk inen isimlerden biri elinde kupayla Messi oldu.
Apronda bekleyen takım otobüsüne binen Arjantin Milli Takımı burada kısa bir kutlama yaptı, gazetecilere poz verdi. Ardından uzun bir konvoy eşliğinde havalimanından ayrıldı.
Arjantin'de yerel saat 04.00 olmasına rağmen yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan takımın otobüsü ilerlemekte güçlük geçiyor.
Ellerinde Arjantin bayraklarıyla kent sokaklarına akın eden Arjantinliler yıllar sonra Dünya Kupası şampiyonluğunu bir kez daha kutluyor.
İşt kutlamardan yansıyanlar fotoğraflar...