Fenerbahçe-Galatasaray maçından notlar: Jorge Jesus'tan tek Okan Buruk'tan üç değişiklik (Derbiden fotoğraflar)

Galatasaray karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan 68 yaşındaki teknik adam, üçlü savunmasını Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai'den kurdu. Kanadın sağında Bright Osayi-Samuel, solunda ise Ferdi Kadıoğlu'na şans veren Jesus, orta ikilide ise Willian Arao ve Miguel Crespo'yu tercih etti.