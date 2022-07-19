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Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon formalarını düzenlenen lansmanla tanıttı. Gerçekleşen tanıtıma başkan Ali Koç’un yanı sıra, sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis katıldı. Formalar 629 TL'den satışa sunuldu.

Haberler - ntv.com.tr - DHA 19.07.2022 - 18:25

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı - 1

'de futbol takımının 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

İç saha forması olarak nitelendirilen çubuklu formada her bir çubuğun arasındaki beyaz çizgi dikkat çekerken; bu detay kulübe ismini veren ünlü deniz fenerinin yaydığı beyaz ışığı temsil ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı - 2

Deplasman forması ise Fenerbahçe’nin efsane kalecilerinden Cihat Arman’a saygı niteliği taşıyor.

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı - 3

Bu sezon giyilecek üçüncü forma ise günlük giyimde kullanılabilecek çizgilere sahip.

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı - 4

“BU SENE SATIŞ REKORU KIRALIM”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Her sene çubuklu formamız var. Her sene yapılan formaya değişik bir yorum getirmek de kolay değil” diyerek, “Bu seneki detaylar çok yerinde olmuş. 115 yıllık gurur dolu tarihimizi, Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet’in değerlerini formalarımızda gördük. Deplasman formamız da çok güzel. Göreceksiniz bu sene çubuklu formaya yakın bir ilgi olacak. Özellikle bu formanın kadınlarda çok güzel duracağını da düşünüyoruz. Bakalım bu sene hangi forma ne kadar satacak. Kombineleri tüketme konusunda rekor kırdık, saatler içinde tükendi. Taraftarlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Onların gücü, sevgisi ve aşkı, dünyada eşi benzeri olmayan seviyede. Bunu da her sene gösteriyorlar. Sizlerden ricam, bu sene satış rekoru kıralım. Geçtiğimiz sezon rekoru kırdık. En çok 2012-2013 sezonunda forma satmışız. Kendi mağazalarımızdan 350 bin satış yapmışız. Geçen sezon 352 bin 348 adet satış yaptık. Fenerbahçe artık dizayn konusunda çok daha özgür. Bundan sonraki sezonun dahi formalarını neredeyse hazırladık. 72 gram olan bu formalarda çok ileri teknoloji kullanılıyor. Bu sene bu formalardan 5 bin adet satacağız, fiyatı 1907 TL olacak. Diğer formalar ise 629 TL olacak” şeklinde konuştu.

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