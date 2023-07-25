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Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçı için geri sayım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Moldova ekibi Zimbru ile karşı karşıya gelecek. Yeni teknik direktör İsmail Kartal'la ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu yenerek saha avantajını eline almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçı için geri sayım - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, yeni teknik direktör ve yeni transferlerden oluşan kadrosuyla yeni sezonun ilk resmi maçında yarın Moldova ekibi Zimbru takımıyla karşılaşacak. Yeni kadrosuyla taraftarına galibiyet şöleni yaşatmak isteyen Fenerbahçe sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçı için geri sayım - 2

İSMAİL KARTAL'LA İLK RESMİ MAÇ

Geçtiğimiz sezon, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti.

İkinci kez göreve getirilen İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Rusya ve İstanbul'da sürdürdüğü hazırlık süreci sonrası 2023-24 sezonunun ilk resmi maçına, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda çıkıyor.

Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçı için geri sayım - 3

FENERBAHÇE-ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Ülker Stadı'nda saat 21.00'de Moldova ekibi Zimbru'yu ağırlayacak sarı-lacivertiler, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.

Kritik mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçı için geri sayım - 4

FENERBAHÇE 3 KULVARDA BAŞARI HEDEFLİYOR

Yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryant Kent, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz ile sezona hazır girmek isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinden oluşan üç kulvarda da başarı hedefliyor.

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