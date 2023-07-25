Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçı için geri sayım
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Moldova ekibi Zimbru ile karşı karşıya gelecek. Yeni teknik direktör İsmail Kartal'la ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu yenerek saha avantajını eline almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, yeni teknik direktör ve yeni transferlerden oluşan kadrosuyla yeni sezonun ilk resmi maçında yarın Moldova ekibi Zimbru takımıyla karşılaşacak. Yeni kadrosuyla taraftarına galibiyet şöleni yaşatmak isteyen Fenerbahçe sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?