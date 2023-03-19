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Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez

F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Sergio Perez kazandı. Şampiyona lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki arasındaki fark bir puana indi.

Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 1

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.

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Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 2

Sezonun 2. mücadelesi, Cidde kentinin sokaklarında oluşturulan 6,1 kilometrelik Corniche Pisti'nde, 50 tur üzerinden yapıldı.

Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 3

Pole pozisyonundaki Sergio Perez, startta Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso'ya kaybettiği liderliği 4. turda geri aldı.

Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 4

İlerleyen turlarda otomobilinin yüksek temposu sayesinde farkı açan ve yarışı kontrol altına alan Perez, bu sezon ilk, kariyerinin 5. yarış birinciliğine ulaştı.

Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 5

15. cepten kalkan son 2 yılın şampiyonu Max Verstappen, 18. turda başlayan güvenlik aracı periyodunu avantaja çevirdi. En hızlı tur zamanına da imza atan Verstappen, mücadeleyi takım arkadaşı Perez'in 5.3 saniye arkasında 2. bitirdi.

Yarışı 3. sırada bitiren Aston Martin takımının pilotu Fernando Alonso, yarış sonrası aldığı 10 saniye cezası yüzünden 4'üncülüğe geriledi, Mercedes takımından George Russell ise 3. sıraya yükseldi. 

Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 6

Puanını 44'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki fark bir puana indi. Red Bull sürücülerini, 27 puanla Alonso izledi.

Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 7

Sezonun 3. yarışı Avustralya Grand Prix'si 2 Nisan'da düzenlenecek.

Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 8

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 44 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 43

3. Fernando Alonso (İspanya): 27

4. Carlos Sainz (İspanya): 20

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 20

Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 9

TAKIMLAR

1. Red Bull: 87

2. Mercedes: 41

3. Aston Martin: 35

4. Ferrari: 26

5. Alpine: 8

Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 10
Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 11
Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 12
Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 13
Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 14
Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 15
Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 16
Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 17
Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 18
Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 19
Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 20
Formula 1: Suudi Arabistan'da kazanan Sergio Perez - 21
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