İddia uğruna başladığı bilek güreşinde dünya üçüncüsü oldu

"BİR İDDİAYLA BAŞLADIĞIM SPORDA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUM"

Antrenörü Davut Altuntaş ve ailesinin her zaman destekçisi olduğunun altını çizen milli sporcu Berat Yıldırım, "12 yaşında bilardo oynayarak spora başladım. Daha sonra atıcılık sporuna başladım, 2 senelik bir serüvenin ardından bir arkadaşımla bilek güreşini yaparsın, yapamazsın diye iddiaya girdik. O hevesle ve hırsla başladığım bu sporda ilk senemde Türkiye 3.'sü oldum. 2019'da Avrupa şampiyonu oldum. Bu süreçte en çok Davut Altuntaş antrenörüm bana destek oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. Çünkü o olmasaydı ben buralara gelemezdim. Bir antrenörden çok bir ağabey bir kardeş olarak her zaman maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Ailem de bu konuda bana çok destek oldu. Özellikle ağabeyim yine maddi ve manevi olarak her türlü yanımda durdu. En son Slovakya Bratislava'da gençlerde Avrupa şampiyonu oldum ayrıca hem gençler ve büyükler kategorisinde yarışıp gençlerde şampiyon oldum. Geçtiğimiz günlerde Moldova'nın Kişinev şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 55 kilogram sağ kol, sol kolda dünya 3.'sü oldum. Gençler kategorisinde sol kolda Avrupa şampiyonu oldum, sağ kolda da Avrupa ikincisi oldum. Büyüklerde de aynı şekilde sol kolda şampiyon oldum, sağ kolda dünya 3.'sü oldum. Şampiyonadan 4 madalyayla döndüm. Arkadaşımla iddia uğruna başladığım sporda Avrupa şampiyonu ve dünya 3.'sü oldum. Hedefim dünya şampiyonluğu" dedi.