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Karın kaslarınızı ortaya çıkaracak hareketler

Karın kaslarının görünür ve güçlü olması çoğu kişi tarafından istenen bir durum. Güzel bir antrenman programıyla ve düzenli bir diyetle bunu başarmak hiçte zor değil. Spor yapmanın önemli olduğu kadar beslenmenin de kritik bir rol oynadığı six pack sizlere en etkili hareketleri yapacağınız bir program çıkardık. Baklava kaslarınız ortaya çıksın istiyorsanız bu hareketleri uygulayabilirsiniz.

Karın kaslarınızı ortaya çıkaracak hareketler - 1

Karın kasları vücudumuzda kendisini en zor belli eden kas grubu olmasının dışında aynı zaman da çok kolay güçlenebiliyor.

Zor görünmelerinin en önemli nedenlerinden bir tanesi, artan yağ oranının direkt olarak karın ve bel bölgesini etkilemesinden kaynaklı.

Yani vücudumuz yağlandıkça bu durum karın ve bel bölgesinden başlıyor ve en çok yağ bu kısımda duruyor.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

Karın kaslarınızı ortaya çıkaracak hareketler - 2

Karın kaslarınızın ortaya çıkmasını istiyorsanız, önerdiğimiz hareketleri uygulamanın dışında düzgün bir beslenme planınına da sahip olmalısınız.

Bu konu hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için sizin için hazırladığımız galeriye gidebilirsiniz
Karın kaslarınızı ortaya çıkaracak hareketler - 3

KARIN KASLARINIZI ORTAYA ÇIKARACAK HAREKETLER

Karın kaslarınızı ortaya çıkaracak hareketler - 4

1. PLANK

3 set/Maksimum süre

Karın kaslarınızı ortaya çıkaracak hareketler - 5

2. CABLE CRUNCH

3 set/15 tekrar

Karın kaslarınızı ortaya çıkaracak hareketler - 6

3. LEG RAISES

3 set/20 tekrar

  • Bu hareketi yapmakta zorlanan kişiler düz bir zemine uzanıp bacaklarını kaldırabilirler.
Karın kaslarınızı ortaya çıkaracak hareketler - 7

4. SIDE PLANK

3 set/Maksimum süre

Karın kaslarınızı ortaya çıkaracak hareketler - 8

5. BICYCLE CRUNCH

3 Set/15 tekrar

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