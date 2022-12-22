Karın kaslarınızı ortaya çıkaracak hareketler

Karın kasları vücudumuzda kendisini en zor belli eden kas grubu olmasının dışında aynı zaman da çok kolay güçlenebiliyor.

Zor görünmelerinin en önemli nedenlerinden bir tanesi, artan yağ oranının direkt olarak karın ve bel bölgesini etkilemesinden kaynaklı.

Yani vücudumuz yağlandıkça bu durum karın ve bel bölgesinden başlıyor ve en çok yağ bu kısımda duruyor.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.