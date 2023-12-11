Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde

TUR İÇİN GALİBİYET ŞART

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.



Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, yarın kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.



Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.



Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.