Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Futbolseverler ise maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi gibi ayrıntıları öğrenmek istiyor. Peki, Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, müsabakayı kazanması durumundan Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuna bakmaksızın gruptan çıkacak. Sarı-kırmızılılar, grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 5 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Kopenhag da 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 2. sırada yer alıyor. İşte, Kopenhag-Galatasaray maçı hakkında tüm bilgiler...