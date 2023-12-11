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Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Futbolseverler ise maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi gibi ayrıntıları öğrenmek istiyor. Peki, Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde - 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, müsabakayı kazanması durumundan Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuna bakmaksızın gruptan çıkacak. Sarı-kırmızılılar, grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 5 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Kopenhag da 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 2. sırada yer alıyor. İşte, Kopenhag-Galatasaray maçı hakkında tüm bilgiler...

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Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde - 2

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle bir üst tur için mücadele edecek.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak maç, EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde - 3

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle oynayacağı mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

Orsato'nun yardımcıları Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Michael Fabbri üstlenecek.

Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde - 4

TUR İÇİN GALİBİYET ŞART

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, yarın kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.

Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde - 5

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech'in, Kopenhag maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı ekipte hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise tedbir amacıyla ligdeki Adana Demirspor maçında görevlendirilmedi.

Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde - 6

AVRUPA'DA 314. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 314. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 313 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 423 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 465 gole engel olamadı.

Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde - 7

GALİBİYET KASAYI DOLDURACAK

Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon avro para ödülünün de sahibi olacak.

Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon avroluk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon avro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon avroya çıkacak.

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