Galatasaray nasıl tur atlar? İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu

Galatasaray, Parken Stadı'nda yeni bir tarih yazma peşinde olacak. Sarı-kırmızılı takım, 23 yıl önce UEFA Kupası'nı kazanarak tarihinin en büyük başarısına imza attığı Parken Stadı'nda 12 Aralık Salı günü yine önemli bir sınav verecek. Galatasaray, A Grubu 6. ve son haftasında bu statta karşılaşacağı Danimarka'nın Kopenhag ekibini yenmesi halinde "Devler Ligi"nde son 16 turuna yükselecek. İşte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu...



GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için yarın Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.



Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, yarın kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.



Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.



Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU



Galatasaray, 5 puan ile Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3. sırada yer alıyor.



Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun puan durumu ise şöyle;



1- Bayern Münih: 13 puan



2- Kopenhag: 5 puan



3- Galatasaray: 5 puan



4- Manchester United: 4 puan

