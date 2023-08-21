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Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere'yi final maçında 1-0 mağlup eden İspanya, tarihinde ilk kez şampiyon oldu. İspanya Kadın Milli Takımı'nın bu zaferinin ardından düzenlenen madalya töreninde İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, forvet Jenni Hermoso'yu dudağından öptü. Görüntülerin ekrana yansıması ve futbolcunun tepkisi sonrası İspanya'da başkana tepkiler çığ gibi yükseldi.

Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 1

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı, İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya kazandı.

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Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 2

İlk kez final oynayan takımlar arasındaki mücadelenin ilk yarısını Carmona'nın 29. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapatan İspanya, 68. dakikada kazandığı penaltıyla farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı. Fakat İngiltere kalecisi Earps, 70. dakikada topun başına geçen Hermoso'nun vuruşunda gole izin vermedi.

Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 3

Kalan sürede skor değişmeyince İspanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 4

İspanya; ABD, Norveç, Almanya ve Japonya'dan sonra FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan 5. farklı takım oldu.

Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 5

Karşılaşmanın ardından kupa seremonisi düzenlendi. Ancak kupa töreninde İspanya Federasyon Başkanı Luis Rubiales'in hareketi ise kutlamalara gölge düşürdü.

Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 6

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, madalya töreni sırasında milli takım oyuncularından Jenni Hermoso'yu dudağından öptü.

Harekete maruz kalan Jenni Hermoso, başkanın hareketini hoş bulmadığını belirtti.

Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 7

İspanya'da taraftarlar sosyal medya üzerinden başkana tepki gösterdi. İspanyollar, hareketin oyuncunun kariyerindeki en zirve anına gölge düşürdüğünü belirtti.

Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 8

DUDAĞINDAN ÖPÜLEN FUTBOLCU İLK KEZ KONUŞTU

İspanyol televizyonuna konuşan Jenni Hermoso, başkanın kendisini dudağından öpmesi hakkında, "Evet, bundan hoşlanmadım. Biz şampiyon olduk ve kabul edeceğim tek şey bu." ifadelerini kullandı.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ise, "Bu sadece küçük bir sevgi gösterisi" diyerek, kendisine öfkelenenlere atıfta bulunarak "aptallığı" dikkate almayacağını söyledi.

33 yaşındaki Jenni Hermoso, öpücük olayının ardından bir anda dünya gündemine oturdu.

Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 9

İSPANYA'NIN TARİHİ ZAFERİNDEN KARELER

Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 10
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 11
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 12
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 13
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 14
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 15
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 16
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 17
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 18
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 19
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 20
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 21
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 22
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 23
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 24
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 25
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 26
Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü - 27
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