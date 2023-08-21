Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere'yi final maçında 1-0 mağlup eden İspanya, tarihinde ilk kez şampiyon oldu. İspanya Kadın Milli Takımı'nın bu zaferinin ardından düzenlenen madalya töreninde İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, forvet Jenni Hermoso'yu dudağından öptü. Görüntülerin ekrana yansıması ve futbolcunun tepkisi sonrası İspanya'da başkana tepkiler çığ gibi yükseldi.
Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı, İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya kazandı.