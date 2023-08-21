Kupa töreninde skandal hareket: Federasyon başkanı futbolcuyu dudağından öptü

DUDAĞINDAN ÖPÜLEN FUTBOLCU İLK KEZ KONUŞTU

İspanyol televizyonuna konuşan Jenni Hermoso, başkanın kendisini dudağından öpmesi hakkında, "Evet, bundan hoşlanmadım. Biz şampiyon olduk ve kabul edeceğim tek şey bu." ifadelerini kullandı.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ise, "Bu sadece küçük bir sevgi gösterisi" diyerek, kendisine öfkelenenlere atıfta bulunarak "aptallığı" dikkate almayacağını söyledi.

33 yaşındaki Jenni Hermoso, öpücük olayının ardından bir anda dünya gündemine oturdu.