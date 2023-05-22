La Liga'da ırkçılık skandalı: Soruşturma başlatıldı

La Liga'da Valencia ile Real Madrid karşılaştı. Mücadele 1-0 Valencia üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta tek gol; 33. dakikada Diego Lopez'den geldi.
Vinicius Jr. 90+7. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Kırmızı kart sonrası saha karıştı. Oyuncunun rakibi tarafından boğazının sıkıldığı, top atıldığı anlar ekrana yansıdı. Aynı zamanda tribünlerden oyuncuya "mono" yani maymun aynı anlamına gelen çirkin tezahürat yapıldı.
Real Madrid'in genç yıldızı; "Irkçıların kazandığı ödül benim maçtan atılmamdı. Bu futbol değil, bu La Liga." açıklamasında bulundu.
Carlo Ancelotti ise maç sonrasında; "Burada yaşananlar hakkında birkaç cümle söylemek istiyorum. Bence bizim bugün yenilmemizden daha önemli şeyler var. Hiçbiri yaşanmamalıydı. Bu ligde bir şeyler yanlış gidiyor." dedi.
La Liga yönetimi ise konuyla alakalı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Oyuncunun daha önce 9 kez ırkçılık hakkında şikayette bulunduğu belirtildi.
Aynı zamanda, stadyumdaki bütün görsellerin incelenmek üzere talep edildiği de ifade edildi.