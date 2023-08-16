Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın yayıncı kanalı

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek.



Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.