NTV.COM.TR’ye geri dön

Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın yayıncı kanalı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor. Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor'a Slovenya'da konuk olacağı maç öncesi nefesler tutuldu. Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya'nın Maribor takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 258. mücadelesine çıkacak. Peki, Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın yayıncı kanalı - 1

Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa'da tur için sahada olacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak. İşte, Maribor-Fenerbahçe maçının ayrıntıları...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın yayıncı kanalı - 2

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Maribor-Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak.

Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın yayıncı kanalı - 3

Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek.

Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Pedro Almeida yapacak.

Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın yayıncı kanalı - 4

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek.

Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.

Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın yayıncı kanalı - 5

TEMSİLCİMİZİN KADROSU

Fenerbahçe, Maribor karşısında 2 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

DAHA FAZLA GÖSTER