Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın yayıncı kanalı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor. Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor'a Slovenya'da konuk olacağı maç öncesi nefesler tutuldu. Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya'nın Maribor takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 258. mücadelesine çıkacak. Peki, Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa'da tur için sahada olacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak. İşte, Maribor-Fenerbahçe maçının ayrıntıları...