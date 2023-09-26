Master milli atlet Şensoy çifti başarılarıyla örnek oluyor: Madalyalarımızın sayısını bilmiyoruz

Haziran ayında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Spor Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Çiçek Solon Şensoy, yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte atletizm pistlerinde kazandığımız derecelerin sayısını bilemiyorum. Güllede, 100 metrede rekorlarım var. Bunlar 80 yaş rekorları. Rekor kırmak, şampiyon olmak yetmiyor. Hep daha iyi dereceyi elde etmeyi istiyoruz. Sporun bizim hayatımızdaki yeri hep ön planda. Bütün yaşamımız beslenmemizden, sağlık kontrolüne kadar hepsi spora endekslenmiş durumunda." diye konuştu.