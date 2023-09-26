Master milli atlet Şensoy çifti başarılarıyla örnek oluyor: Madalyalarımızın sayısını bilmiyoruz
Antalya'da yaşayan şampiyon master milli atletler 80 yaşındaki Çiçek Solon Şensoy ile 85 yaşındaki eşi Oktay Şensoy, pistlerde kazandıkları başarılarla gençlere örnek oluyor. Çiçek Solon Şensoy, "Gençlere örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. Madalyalarımızın sayısını bilmiyoruz. Madalyalar evimizi, örnek olmak kalbimizi süslüyor." diyor.
Antalya'da yaşayan şampiyon master milli atletler 80 yaşındaki Çiçek Solon Şensoy ile 85 yaşındaki eşi Oktay Şensoy, pistlerde kazandıkları başarılarla gençlere örnek oluyor.