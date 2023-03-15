Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika'nın Gent ekibini konuk etti.
Gent'e 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında sahasındaki en ağır ikinci yenilgisini aldı.
Turuncu-lacivertli ekip 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Roma'ya 3-0 mağlup olmuştu.
Başakşehir, deplasmanda ise Roma'ya 4-0, Paris Saint Germain'e de 5-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerini yaşamıştı.
Maçta goller; 31., 32. ve 34. dakikalarda Orban, 37. dakikada Cuypers ve 88. dakikada Januzaj'den geldi.
3 dakika 24 saniye içinde 3 gol atan Emmanuel Gift Orban, Avrupa kupaları tarihinin en hızlı hat-trickini yapan oyuncusu oldu.
Grupları 3 gol yiyerek tamamlayan Başakşehir, Gent karşısında önlem alamadı ve 130 dakikada 5 gol yedi.
Başakşehir'in Gent ile deplasmanda oynadığı mücadele 1-1 berabere sonuçlanmıştı.