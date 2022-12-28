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Milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu

Kariyerine İtalya'nın Atalanta takımında devam eden Türk milli oyuncu Merih Demiral'ın İtalya'daki evi hırsızlar tarafından hedef alındı. Demiral'ın evine giren hırsızlar evdeki değerli tüm eşyaları aldı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu - 1

Yılbaşı tatili için ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu.


Milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu - 2

Kariyerini Atalanta'da sürdüren Demiral, evde olmamasını fırsat bilen soyguncular milli futbolcunun evine girerek bütün değerli eşyalarını çaldı.


Milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu - 3

Evinin camlarını ve kapılarını kıran hırsızlar futbolcunun ve eşinin çok değerli mücevherlerini, önemli miktarda parasını ve eşyalarını aldı.


Milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu - 4

Olayla ilgili soruşturma sürerken yıldız futbolcunun ailesi bu olay sonrası henüz İtalya'ya dönmedi.


Milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu - 5

Öte yandan Demiral'ın çok önemli talipleri olduğu ve devre arasında Atalanta'dan ayrılabileceği de iddialar arasında.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu - 6

Atalanta formasıyla iyi bir sezon geçiren milli futbolcuyla Manchester United ve Atletico Madrid ilgileniyor.

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