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Milli maç (Hırvatistan-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubu 6. maçında yarın akşam Hırvatistan ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Gruplarda oynadığı 5 maç sonunda 10 puanla ikinci sırada bulunan Türkiye, Hırvatistan'ı yenerek puan farkını açmak ve grup liderliğini geri almak istiyor. Peki, Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli maç (Hırvatistan-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri) - 1

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında yarın deplasmanda aynı puana sahip olduğu Hırvatistan ile mücadele edecek. Türkiye A Milli Takımı yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıkacak. Peki, Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Milli maç (Hırvatistan-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri) - 2

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında yarın Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Osijek kentindeki Opus Arena'da 21.45’te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çalacak.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Milli maç (Hırvatistan-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri) - 3

MONTELLA İLK MAÇINA ÇIKACAK

Ay-yıldızlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıkacak. Grupta 5 maçı geride bırakan milliler Stefan Kuntz yönetiminde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplamış, Alman teknik adamla Japonya ile oynanan hazırlık maçının ardından bağlar kopmuştu. Kuntz'un yerine ise daha önce Türkiye'de Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella göreve getirilmişti.

Milli maç (Hırvatistan-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri) - 4

HEDEF LİDERLİĞİ GERİ ALMAK

D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan ile 10'ar puanla liderliği paylaşan Türkiye averajla Hırvatlar'ın gerisinde bulunuyor. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve Galler ise 3'üncü ve 4'üncü sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Letonya ise son sırada kaldı.

Türkiye ile Hırvatistan grupta ikinci hafta karşılaşmış ve maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı.

2024 Avrupa Şampiyonası'na direkt katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar şampiyonaya katılmaya hak kazanacak.

Grubun diğer maçında ise yarın Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. Galler ise yedinci maç gününü bay geçecek.

Milli maç (Hırvatistan-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri) - 5

KADRO MERAK KONUSU

Öte yandan millilerde yarın oynanacak Hırvatistan karşılaşmasının 11’i de büyük merak konusu oldu. Milliler, İstanbul’da basına açık bir antrenman yapmış, dün ise taktik antrenman nedeniyle çalışma basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilmişti.

Milli maç (Hırvatistan-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri) - 6

3 İSİM İLK KEZ KADRODA

A Milli Futbol Takımı’nda 3 isim ilk kez aday kadroya çağırılma sevinci yaşadı. Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Trabzonsporlu Rayyan Baniya ve Adana Demispor’un file bekçisi Ertaç Özbir, Hırvatistan karşılaşmasında görev yapmaları halinde Milli formayı ilk kez terletecekler.

Milli maç (Hırvatistan-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri) - 7

ADAY KADRO

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Rayyan Baniya, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA/FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

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