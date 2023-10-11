Milli maç (Hırvatistan-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri)

HEDEF LİDERLİĞİ GERİ ALMAK

D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan ile 10'ar puanla liderliği paylaşan Türkiye averajla Hırvatlar'ın gerisinde bulunuyor. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve Galler ise 3'üncü ve 4'üncü sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Letonya ise son sırada kaldı.



Türkiye ile Hırvatistan grupta ikinci hafta karşılaşmış ve maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı.



2024 Avrupa Şampiyonası'na direkt katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar şampiyonaya katılmaya hak kazanacak.



Grubun diğer maçında ise yarın Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. Galler ise yedinci maç gününü bay geçecek.