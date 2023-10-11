Milli maç (Hırvatistan-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubu 6. maçında yarın akşam Hırvatistan ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Gruplarda oynadığı 5 maç sonunda 10 puanla ikinci sırada bulunan Türkiye, Hırvatistan'ı yenerek puan farkını açmak ve grup liderliğini geri almak istiyor. Peki, Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında yarın deplasmanda aynı puana sahip olduğu Hırvatistan ile mücadele edecek. Türkiye A Milli Takımı yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıkacak. Peki, Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?