MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: HERKES BEDELİNİ ÖDEYECEK

Türkiye Fubol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamasında, "Bu olaya katılan herkes bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz. Özellikle bir hakeme bunu yapamazlar. Çok üzgünüm." dedi.

Büyükekşi açıklamasında, "Acilen yönetim kurulumuzu toplantıya davet ettim. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gidebileceğini hesap edemeyen herkes bu olayı enine boyuna düşünsün." dedi.



TFF Başkanı açıklamasının devamında, "Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz. Özellikle bir hakeme bunu yapamazlar. Çok üzgünüm. Detayları kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.