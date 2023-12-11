MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı kararı alırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hastanede tedavi altına alındığını, tedavisinin ardından ise gözaltı işlemlerinin gerçekleştirileceğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.