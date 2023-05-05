Napoli şehri 33 yıldır bugünü bekliyordu: İflastan şampiyonluğa

Serie A'da 2012-2013, 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını ikinci, 2010-2011, 2013-2014, 2016-2017 ve 2021-2022 sezonlarını üçüncü sırada tamamlayan Napoli, beklediği şampiyonluğa ise 2022-2023 sezonunda ulaştı.



Napoli, lig tarihindeki 3. şampiyonluğunu elde etti. Serie A'da son olarak 1989-1990 sezonunda mutlu sona ulaşan Napoli, ilk şampiyonluğunu ise 1986-1987 sezonunda kazandı.

Mavi-beyazlı takımın önceki iki şampiyonluğunun mimarı, 1984 ile 1991 yılları arasında forma giyen Diego Armando Maradona olmuştu. Bu sezon gelen şampiyonluk, Maradona'dan sonra ilk, toplamda ise 3. şampiyonluk oldu.





