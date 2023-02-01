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PSG'de Hakim Ziyech krizi: Transfer için Chelsea 3 kez yanlış evrak gönderdi

Paris Saint-Germain'nin Hakim Ziyech transferi, Chelsea'nin belgeleri 3 kez yanlış göndermesi nedeniyle iptal oldu. Transfer döneminin kapanmasıyla transfer askıya alındı.

PSG'de Hakim Ziyech krizi: Transfer için Chelsea 3 kez yanlış evrak gönderdi - 1

Paris Saint-Germain'nin Hakim Ziyech transferi, Chelsea'nin belgeleri zamanında göndermemesi nedeniyle iptal oldu. 


PSG'de Hakim Ziyech krizi: Transfer için Chelsea 3 kez yanlış evrak gönderdi - 2

PSG, Ziyech transferini tamamlamak için Chelsea'den doğru belgeleri istedi ancak İngiliz devi tam üç kez yanlış evrak gönderdi.


PSG'de Hakim Ziyech krizi: Transfer için Chelsea 3 kez yanlış evrak gönderdi - 3

Skandalın ardından Faslı yıldızın PSG'ye transferi, Fransa Futbol Federasyonu'nun vereceği karara kaldı.


PSG'de Hakim Ziyech krizi: Transfer için Chelsea 3 kez yanlış evrak gönderdi - 4

PSG'nin, yanlış evrak nedeniyle transferi iptal etmek istemediği ve bu nedenle Fransa Futbol Federasyonu ile bu durumu görüşüp çözüm yolu arayacağı öğrenildi.


PSG'de Hakim Ziyech krizi: Transfer için Chelsea 3 kez yanlış evrak gönderdi - 5

2020 yılında Ajax'tan Chelsea'ye 40 milyon euroya transfer olan Ziyech, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 1 asist katkısı yapmıştı.




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