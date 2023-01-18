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Richarlison'dan Dünya Kupası açıklaması: Ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü

Brezilya Milli Takımı ve Tottenham'ın yıldızı Richarlison, Dünya Kupası'ndan erken elenmeleri sonrası konuştu. Richarlison elenmelerinin ardından yaşadığı üzüntüyü, "Ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü!" sözleriyle anlattı.

Richarlison'dan Dünya Kupası açıklaması: Ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü - 1

Brezilya Milli Takımı ve Tottenham'ın yıldızı Richarlison, Katar'daki Dünya Kupası rekabetinde çeyrek final aşamasında Hırvatistan'a penaltılarda yenilerek dev turnuvadan elenmeleri sonrası açıklamalarda bulundu.


Richarlison'dan Dünya Kupası açıklaması: Ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü - 2

Richarlison, hayal kırıklığının bitip bitmediği sorulduğunda, "Bu bir darbeydi, bilmiyorum. Dünya Kupası'ndan elenmek ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü" diye yanıt verdi.


Richarlison'dan Dünya Kupası açıklaması: Ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü - 3

Yıldız oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "İyileşmek zordu. Bugüne kadar sosyal medya hesaplarımda video izlediğimde bile bu beni üzüyor."


Richarlison'dan Dünya Kupası açıklaması: Ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü - 4

"Ama yolumuza devam etmeliyiz. Hala gencim, sanırım daha gidecek bir veya iki Dünya Kupası var."


Richarlison'dan Dünya Kupası açıklaması: Ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü - 5

"İşlerin yeniden yoluna girmesi ve goller atmak için çok çalışmaya devam edeceğim, sahada yapmayı bildiğim şey de bu zaten."

Richarlison'dan Dünya Kupası açıklaması: Ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü - 6

Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği maçta Richarlison'un röveşatayla attığı gol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisi seçilmişti.

Richarlison'dan Dünya Kupası açıklaması: Ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü - 7

İşte yıldız futbolcunun Dünya Kupasından yansıyan kareleri...

Richarlison'dan Dünya Kupası açıklaması: Ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü - 8
Richarlison'dan Dünya Kupası açıklaması: Ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü - 9
Richarlison'dan Dünya Kupası açıklaması: Ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü - 10
Richarlison'dan Dünya Kupası açıklaması: Ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü - 11
Richarlison'dan Dünya Kupası açıklaması: Ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü - 12
Richarlison'dan Dünya Kupası açıklaması: Ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü - 13

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