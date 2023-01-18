Richarlison'dan Dünya Kupası açıklaması: Ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü

Brezilya Milli Takımı ve Tottenham'ın yıldızı Richarlison, Katar'daki Dünya Kupası rekabetinde çeyrek final aşamasında Hırvatistan'a penaltılarda yenilerek dev turnuvadan elenmeleri sonrası açıklamalarda bulundu.
Richarlison, hayal kırıklığının bitip bitmediği sorulduğunda, "Bu bir darbeydi, bilmiyorum. Dünya Kupası'ndan elenmek ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü" diye yanıt verdi.
Yıldız oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "İyileşmek zordu. Bugüne kadar sosyal medya hesaplarımda video izlediğimde bile bu beni üzüyor."
"Ama yolumuza devam etmeliyiz. Hala gencim, sanırım daha gidecek bir veya iki Dünya Kupası var."
"İşlerin yeniden yoluna girmesi ve goller atmak için çok çalışmaya devam edeceğim, sahada yapmayı bildiğim şey de bu zaten."
Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği maçta Richarlison'un röveşatayla attığı gol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisi seçilmişti.
İşte yıldız futbolcunun Dünya Kupasından yansıyan kareleri...