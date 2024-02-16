Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden Galatasaray, uzatmada bulduğu golle rövanş öncesi avantaj yakaladı. Peki, Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada Kerem Demirbay, 61'inci dakikada Mertens ve 90+1'inci dakikada Icardi kaydetti. İşte, Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı tarihi...