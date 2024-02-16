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Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden Galatasaray, uzatmada bulduğu golle rövanş öncesi avantaj yakaladı. Peki, Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman?

Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? - 1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada Kerem Demirbay, 61'inci dakikada Mertens ve 90+1'inci dakikada Icardi kaydetti. İşte, Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı tarihi...

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Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? - 2

GALATASARAY'IN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Son 16 turuna yükselecek takımı belirleyecek rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Letna Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılı takımın tur atlaması için beraberlik dahi yetecek.

Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? - 3

İLK MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta 45 binden fazla taraftarın önünde yapılan maçın ilk yarısını Kerem Demirbay'ın 19. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Çekya temsilcisi, 47. dakikada Angelo Preciado'nun golüyle skora denge getirdi. Galatasaray, 62. dakikada Dries Mertens'in şutunda Ladislav Krejci'nin kendi kalesine attığı golle bir kez daha öne geçti. Victor Nelsson'un 62. dakikada oyundan atılmasının 3 dakika sonrasında sarı-kırmızılılar Jan Kuchta'nın golüne engel olamayınca skor 2-2'de bir kez daha eşitlendi.

Mücadelenin son dakikalarında rakibine pozisyonlar veren Galatasaray, Mauro Icardi'nin 90+1. dakikada bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? - 4

MUSLERE VE ICARDİ YILDIZLAŞTI

Maçın son anlarında Galatasaray adına kaleci Fernando Muslera ile santrfor Mauro Icardi ön plana çıktı.

Müsabakanın 90. dakikasında hızlı gelişen Sparta Prag atağından sağdan ceza sahasına giren Tomas Wiesner'in karşı karşıya şutunu kaleci Muslera önledi. Uruguaylı kaleci, skoru 2-2'de tuttu.

Bu pozisyonun 1 dakika sonrasında Icardi ağları sarsarak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? - 5

GALATASARAY 10 KİŞİ MÜCADELE ETTİ

Sarı-kırmızılı takım, mücadelenin üçte birlik bölümünü 10 kişi oynadı.

Maçın 62. dakikasında gelişen Sparta Prag atağında savunma arkasına sarkmak isteyen Veljko Birmancevic, Victor Nelsson ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. İspanyol hakem Alejandro Hernandez, Nelsson'un bariz gol pozisyonunu engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart çıkarttı.

Sparta Prag'da ise Matej Rynes 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Nelsson ve Rynes, rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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