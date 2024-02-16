Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman?

İLK MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta 45 binden fazla taraftarın önünde yapılan maçın ilk yarısını Kerem Demirbay'ın 19. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.



Çekya temsilcisi, 47. dakikada Angelo Preciado'nun golüyle skora denge getirdi. Galatasaray, 62. dakikada Dries Mertens'in şutunda Ladislav Krejci'nin kendi kalesine attığı golle bir kez daha öne geçti. Victor Nelsson'un 62. dakikada oyundan atılmasının 3 dakika sonrasında sarı-kırmızılılar Jan Kuchta'nın golüne engel olamayınca skor 2-2'de bir kez daha eşitlendi.



Mücadelenin son dakikalarında rakibine pozisyonlar veren Galatasaray, Mauro Icardi'nin 90+1. dakikada bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.