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"Taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı" (Spor yazarlarından Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu)

Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 1-0 yenen Galatasaray puanını 75'e çıkardı ve Fenerbahçe'yle arasındaki 2 puanlık farkı kordu. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Beşiktaş-Galatasaray derbisi değerlendirmesi...

"Taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı" (Spor yazarlarından Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu) - 1

TAKTİK BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Futbolumuzda beklenmeyen kazalar sıkça görülmeye başlandı. Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın peş peşe kazalarla çeyrek final maçlarından evlerine boynu bükük dönmelerinden sonra dün de Beşiktaş benzer kazalardan payını daha ikinci dakika dolmadan aldı.

Galatasaray’ın kazandığı ilk kornerde kale ağzında oluşan kalabalık, gol için beklenen kaosu yaratmaya yetti. Beşiktaş’ın yeni transferi Al Musrati, telaşlı bir kafa vuruşuyla topu kendi kalesine atıverdi.

Fernando Santos’tan bu maça özel bir taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Beşiktaşlı futbolcular ikinci yarıda Ghezzal ve sonradan girenlerin de katkısıyla sonucu değiştirmek için çok mücadele ettiler ama, istedikleri golü atamadan maçı bitirdiler.

(Attila Gökçe-MİLLİYET)

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı" (Spor yazarlarından Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu) - 2

HESAP TUTMADI

Beşiktaş tribünleri G.Saray derbisine şampiyonluk maçına çıkar gibi organize olmuştu. Tribünlerden kötü sözler eksik olmadı, sahaya atılmayan yabancı madde kalmadı. G.Saray açısından derbi psikolojik açıdan çok değer taşıyordu. İkinci dakika Musrati'nin golü sonrası G.Saray öne geçmenin verdiği öz güvenle oyunu kontrol altına aldı. Özellikle Mertens, Barış Alper, Muslera ve Nelsson yürekten oynadılar. İcardi etkisizdi ama Beşiktaş savunmasında 2 adamı kendisine hapsetti. Kerem Aktürkoğlu çok çalıştı ama çok top kaybı da yaptı. Beşiktaş, Rashica ile G.Saray kalesini tehdit etti. Muslera çok başarılıydı.

Özellikle Ghezzal'ın gollük bir şutunu mükemmel kurtardı. Beşiktaş'ın kalitesi kısıtlıydı ama G.Saraylı oyuncular o kadar yorgundular ki ikili mücadelelerde çok kolay top kaybettiler. 36 yaşındaki Mertens sahanın her yerine bastı, inanılmaz mücadele etti. G.Saray'ı ayakta tuttu. Köhn'e ayrı bir köşe açıyorum… Rashica'ya karşı oynadı, ikili mücadeleler de çok başarılıydı, hücuma az ama etkili çıktı. Maalesef arkadaşları yeterince çoğalamadı. F.Bahçe, Beşiktaş'a karşı G.Saray'ın kaybetmesini hesap ediyordu ama olmadı. Okan Buruk ve öğrencileri akıllı, sakin ve dikkatli oynayarak derbiyi kazandı ve şampiyonluk yarışında psikolojisini fazlasıyla güçlendirdi. Halil Umut Meler, eyyam yapmadan mükemmel maç yönetti. Özellikle Cenk Tosun'un saha içerisindeki aldatmalarına prim tanımadı. Daha çok çalışması gerekir! G.Saray kağıt üzerinde zor gözüken maçta sahadan rahat rahat çıktı.

(Levent Tüzemen-SABAH)

"Taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı" (Spor yazarlarından Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu) - 3

MÜCADELE VAR, ÜRETKENLİK YOK

Beşiktaş her şeyini ortaya koydu ama ofansif bölgede daha yaratıcı olmalıydı. Derbide Beşiktaş lehine sıradışı bir atmosfer vardı. Ancak 2. dakikada gelen gol bu yoğun heyecanı ve havayı biraz kırdı. Orta alanda iki takımın da birbirlerine yaptığı baskı, eforlu futbol, kaliteden çok bizlere yüksek bir mücadele gücü izlettirdi. Açık konuşmak gerekirse Beşiktaş, her şeyini ortaya koydu. Ama şunu kabul etmek gerekirse Galatasaray, oyun organizasyonu ve kalite bakımından Beşiktaş’ın önünde. Çünkü böyle bir atmosferde hangi takım olursa olsun ayakta kalmak ve bu kadar öz güvenli olup cesur davranmak kolay değil.

(Güntekin Onay-HÜRRİYET)

"Taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı" (Spor yazarlarından Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu) - 4

POZİSYON ÜRETEMEDEN KAZANDI

Galatasaray’ın etkili değilse de etkin olduğu ilk devrede birkaç hücum girişimi dışında kontrol genelde deplasman takımındaydı. Çünkü Beşiktaş sadece ve sadece Milot Rashica üzerinden oynamaya çalıştı. Hâl böyle olunca o bölgeyi savunmak Galatasaray için hayli kolaydı. Üstelik Rashica ortalarında ‘’sıfır’’ çekerek rakibin işini daha da kolaylaştırdı. Sol tarafından Arthur Masuaku’nun bir iki orta girişimi dışında hiçbir şey yapamayan Beşiktaş’ın balansı gözle görülür biçimde bozuktu ve çözümü de var gibi görünmüyordu. Ne Semih Kılıçsoy ne Cenk Tosun… O bölge bir türlü çalıştırılamadı. Oysa Galatasaray hem alanları kullanmakta hem de oyunu iki kanatta da örgütlemekte daha rahat ve daha iyi görünüyordu. Nihayet maç başından beri Lucas Torreira ile Kerem Demirbay’ın Beşiktaş oyun kurulumunu engelleyemediği ilk an 61. dakikaydı. Oyuna yeni giren Raschid Ghezzal karşı karşıya pozisyonda Muslera’ya takıldı ve o andan itibaren Beşiktaş en azından oyuna dahil oldu! 67’de Rashica! Yapmaması gerektiği halde onca ortayı heba eden Raschica en az üç pas seçeneği varken rakibi nişanlayan bir şut daha denedi. O an Fernando Santos kenarda ne düşünmüştür acaba?

(Cem Dizdar-FANATİK)



"Taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı" (Spor yazarlarından Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu) - 5

SANTOS MAÇI 19:02’DE KAYBETTİ

Dolmabahçe’deki derbiyle ilgili 18:59’a kadar yapılan çalışmaların yüzde 90’ı 19:02’de çöpe gitti muhtemelen. Maç, Al Musrati’nin kendi kalesine attığı golle ikinci santrayı yaptı. Ve ikinci santradaki düşünceler, birinci santradakilerden farklı olmak zorundaydı. Özellikle Beşiktaş için.

Dün 19:02 itibariyle işlerin Santos’un istediği gibi gittiğini söyleyemeyiz. Maça adeta 1-0 yenik başladıkları için bir tutum farkı gerekiyordu ama Santos’un alışık olduğu, sevdiği, hazırlandığı habitat bu değil. O, kariyeri boyunca rakibi gol atmaya çalışırken araya sıkıştıran, rakibi ararken o bulan teknik adam olmakla yaptı şöhretini. Bir müsabakada skor ne kadar 0-0 devam ederse, Santos’un planlarını sahaya yansıtma ihtimali o kadar artar. Öne geçerse korumada ustadır. Ama bir derbide erken geriye düştüğünde başka bir düşünme biçimi gerekiyordu artık.

Kerem Demirbay, Galatasaray oyununun gizli kahramanı. Dünkü Galatasaray’la Beşiktaş orta sahaları arasında 3 sınıf filan fark vardı bence.

(Uğur Meleke-HÜRRİYET)



"Taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı" (Spor yazarlarından Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu) - 6

GİDECEKLERİN LİSTESİ ŞİMDİDEN HAZIRLANMALI

Galatasaray, Al Musrati’nin kendi kalesine attığı gol ile başladı maça. Bu gol ile Beşiktaş’a önde basma konusunda çok ısrarcı olmadı. Beşiktaş’ın ilk yarı boyunca Galatasaray’ın sol kenarını kullanma çabası zaman zaman fırsatlar getirse de iyi oynayan Rashica çabuk yoruldu. Zaten Beşiktaş’ta top Muçi ve Rashica’yı bulmadan kaleye gitmek imkansız gibiydi.

Galatasaray sahaya iyi yayılıp sakin kalarak, hem akan oyundan Kerem Demirbay hem de duran toplardan tehlikeli olsa da 2. golü bulamadı.

Galatasaray bir derbi için oyun kalitesi olarak çok üst düzey olmasa da attığı erken golün avantajını savunma konsantrasyonunu yüksek tutarak koruyup derbiyi kazanmayı başardı. Beşiktaş için sezon sonuna kadar şimdiden gidecek oyuncuların listesini hazırlamak gerek diye düşünüyorum.

(Erman Özgür-FANATİK)

"Taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı" (Spor yazarlarından Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu) - 7

İşte maçtan öne çıkan diğer kareler...

"Taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı" (Spor yazarlarından Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu) - 8
"Taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı" (Spor yazarlarından Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu) - 9
"Taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı" (Spor yazarlarından Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu) - 10
"Taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı" (Spor yazarlarından Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu) - 11
"Taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı" (Spor yazarlarından Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu) - 12
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