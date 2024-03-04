"Taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı" (Spor yazarlarından Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu)
Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 1-0 yenen Galatasaray puanını 75'e çıkardı ve Fenerbahçe'yle arasındaki 2 puanlık farkı kordu. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Beşiktaş-Galatasaray derbisi değerlendirmesi...
TAKTİK BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI
Futbolumuzda beklenmeyen kazalar sıkça görülmeye başlandı. Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın peş peşe kazalarla çeyrek final maçlarından evlerine boynu bükük dönmelerinden sonra dün de Beşiktaş benzer kazalardan payını daha ikinci dakika dolmadan aldı.
Galatasaray’ın kazandığı ilk kornerde kale ağzında oluşan kalabalık, gol için beklenen kaosu yaratmaya yetti. Beşiktaş’ın yeni transferi Al Musrati, telaşlı bir kafa vuruşuyla topu kendi kalesine atıverdi.
Fernando Santos’tan bu maça özel bir taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Beşiktaşlı futbolcular ikinci yarıda Ghezzal ve sonradan girenlerin de katkısıyla sonucu değiştirmek için çok mücadele ettiler ama, istedikleri golü atamadan maçı bitirdiler.
(Attila Gökçe-MİLLİYET)