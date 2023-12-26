Türk futbolunda ilk yarının gol raporu: İshak Kurt, Dzeko ve Icardi'yi geride bıraktı

GENEL LİSTEDE İSHAK KURT ZİRVEDE



TFF 3. Lig 1. Grup'ta Edirnespor forması giyen Alperen Doğan attığı 8 golle zirvede yer aldı.

2. Grup'ta ise 5 futbolcu 7'şer golle ilk sırada yer alıyor. Sapanca Gençlikspor'dan Berkay Ekici, Kelkit Hürriyetspor'dan Muhammet Yılmaz, Turgutluspor'dan Noyan Öz, Hacettepe 1945'ten Tunahan Akpınar ve Karşıyaka forması giyen Yasin Ozan, takımları adına 7 gol kaydeden isimler oldu.

3. Grup'un en golcü isimleri olarak 10'ar kez rakip fileleri havalandıran Belediye Kütahyaspor oyuncusu Can Muhammet Vural ve Bornova 1877 forveti Murat Çaydemir ilk iki sırayı aldı.

Profesyonel liglerin en golcü futbolcusu ise TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bitexen Adana 1954'ün forveti İshak Kurt oldu. 14 maç sonunda 38 puanla lider durumda bulunan Adana ekibinin golcüsü, 17 kez fileleri havalandırdı.

İshak Kurt'u 9 golü bulunan Sebat Gençlikspor oyuncusu Önder Selimoğlu takip etti.