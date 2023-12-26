Türk futbolunda ilk yarının gol raporu: İshak Kurt, Dzeko ve Icardi'yi geride bıraktı
Süper Lig'de Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaaylı Mauro Icardi, 12 golle krallık yarışında zirvede yer aldı. Genel tabloda ise profesyonel liglerde en fazla gol atan isim, 17 kez skor üreten TFF 3. Lig temsilcisi Adana 1954 FK'nın futbolcusu İshak Kurt oldu.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaaylı Mauro Icardi, 12 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, ilk 10 sıra içinde yer alan tek Türk oyuncu, 9 kez rakip fileleri havalandıran Aytaç Kara oldu.
Ligde geride kalan 17 maçta 12 gol kaydeden Dzeko ve Icardi'yi Mondihome Kayserispor forması giyen Mame Thiam takip etti. Senegalli futbolcu, forma giydiği 17 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.