EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, sahasında grubun güçlü ekiplerinde Hırvatistan ile mücadele edecek. D grubuna iyi bir başlangıç yapan A Milli Takım, ilk maçta Ermenistan'ı 2-1'lik skorla geçti. Hırvatistan ise Galler'le 1-1 berabere kaldı. Türkiye, Hırvatistan'ı sahasında yenerek puan farkını açmak istiyor. Peki, Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye ve Hırvatistan 28 Mart 2023 Salı akşamı karşı karşıya gelecek.
Saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, gruba iyi bir başlangıç yaptı.
Republican Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede ay yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu attı. Ermenistan'ın tek golü Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi.
Türkiye bu galibiyete ilk maçında puanını 3'e yükseltti.
Ay yıldızı ekip gruptaki ikinci maçını 28 Mart salı günü Bursa'da Hırvatistan ile oynayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.
Mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci yapacak.
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