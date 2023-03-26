Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri)

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, sahasında grubun güçlü ekiplerinde Hırvatistan ile mücadele edecek. D grubuna iyi bir başlangıç yapan A Milli Takım, ilk maçta Ermenistan'ı 2-1'lik skorla geçti. Hırvatistan ise Galler'le 1-1 berabere kaldı. Türkiye, Hırvatistan'ı sahasında yenerek puan farkını açmak istiyor. Peki, Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?