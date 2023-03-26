NTV.COM.TR’ye geri dön

Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında salı günü sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı da yenerek gruplarda büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Peki, Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri) - 1

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, sahasında grubun güçlü ekiplerinde Hırvatistan ile mücadele edecek. D grubuna iyi bir başlangıç yapan A Milli Takım, ilk maçta Ermenistan'ı 2-1'lik skorla geçti. Hırvatistan ise Galler'le 1-1 berabere kaldı. Türkiye, Hırvatistan'ı sahasında yenerek puan farkını açmak istiyor. Peki, Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri) - 2

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye ve Hırvatistan 28 Mart 2023 Salı akşamı karşı karşıya gelecek.

Saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri) - 3

TÜRKİYE GRUBA İYİ BAŞLADI

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, gruba iyi bir başlangıç yaptı.

Republican Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede ay yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu attı. Ermenistan'ın tek golü Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi.

Türkiye bu galibiyete ilk maçında puanını 3'e yükseltti.

Ay yıldızı ekip gruptaki ikinci maçını 28 Mart salı günü Bursa'da Hırvatistan ile oynayacak.

Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri) - 4

MAÇI İSVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

Mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci yapacak.

Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri) - 5

MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI

28 Mart 2023

Türkiye-Hırvatistan

16 Haziran 2023

Letonya-Türkiye

19 Haziran 2023

Türkiye-Galler

8 Eylül 2023

Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023

Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023

Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023

Galler-Türkiye

DAHA FAZLA GÖSTER