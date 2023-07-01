Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2023 Kadınlar Milletler Ligi)
Türkiye A Milli Voleybol Takımı, 2023 Kadınlar Milletler Ligi'nde finaller öncesi Hırvatistan ile yarın karşı karşıya gelecek. İlk 3'te yer almayı garantileyen Filenin Sultanları, lig etabını en iyi konumda tamamlamak istiyor. Peki, Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2023 Kadınlar Milletler Ligi'nde finaller öncesi son maçına çıkacak olan Türkiye A Milli Voleybol Takımı, yarın Hırvatistan'la zorlu bir mücadeleye çıkacak. Türkiye, Hırvatistan karşısından galibiyetle ayrıldığı takdirde, sonuçlara bağlı olarak finallere birinci ya da ikinci olarak gidebilme hakkına sahip olacak.