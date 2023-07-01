Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2023 Kadınlar Milletler Ligi)

2023 Kadınlar Milletler Ligi'nde finaller öncesi son maçına çıkacak olan Türkiye A Milli Voleybol Takımı, yarın Hırvatistan'la zorlu bir mücadeleye çıkacak. Türkiye, Hırvatistan karşısından galibiyetle ayrıldığı takdirde, sonuçlara bağlı olarak finallere birinci ya da ikinci olarak gidebilme hakkına sahip olacak.