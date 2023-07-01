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Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2023 Kadınlar Milletler Ligi)

Türkiye A Milli Voleybol Takımı, 2023 Kadınlar Milletler Ligi'nde finaller öncesi Hırvatistan ile yarın karşı karşıya gelecek. İlk 3'te yer almayı garantileyen Filenin Sultanları, lig etabını en iyi konumda tamamlamak istiyor. Peki, Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2023 Kadınlar Milletler Ligi) - 1

2023 Kadınlar Milletler Ligi'nde finaller öncesi son maçına çıkacak olan Türkiye A Milli Voleybol Takımı, yarın Hırvatistan'la zorlu bir mücadeleye çıkacak. Türkiye, Hırvatistan karşısından galibiyetle ayrıldığı takdirde, sonuçlara bağlı olarak finallere birinci ya da ikinci olarak gidebilme hakkına sahip olacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2023 Kadınlar Milletler Ligi) - 2

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Hırvatistan karşılaşması 2 Temmuz 2023 Pazar günü Tayland'da oynanacak.

Sabah 09.00'da başlayacak müsabaka, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2023 Kadınlar Milletler Ligi) - 3

HEDEF GALİBİYET

Filenin Sultanları, Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Hırvatistan ile karşılaşacak. İlk 3'te yer almayı garantileyen Ay-Yıldızlılar, lig etabını en iyi konumda tamamlamak istiyor.

Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2023 Kadınlar Milletler Ligi) - 4

FİNALLERE BİRİNCİ GİTME ŞANSI DEVAM EDİYOR

Millilerimiz, Hırvatistan'ı yenmesi halinde rakiplerinin alacakları sonuçlara bağlı olarak finallere birinci ya da ikinci olarak gidebilir.

Son maçını kaybettiği taktirde 3'üncü sıradaki yeri kesinleşecek Daniele Santarelli'nin öğrencileri, çeyrek finalde lig 6'ıncısı ile mücadele edecek.

Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2023 Kadınlar Milletler Ligi) - 5

HIRVATİSTAN'IN İDDİASI YOK

Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk kez bu yıl boy gösteren Hırvatistan'ın ise iddiası bulunmuyor.

11 maçta sadece 2 kez kazanabilen Ferhat Akbaş'ın ekibi, 15'inci sırada yer alıyor.

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