Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım'ın play-off rakibi belli oluyor
Uluslar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'nde Galler'in ardından 2. sırada yer almıştı. A Ligi'ne yükselmeyi kılmayı kaçıran Milli Takım'ın Uluslar Ligi kura çekimi sonrasında play-off'taki rakibi belli olacak. UEFA tarafından gerçekleştirilecek Uluslar Ligi kura çekiminin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde play-off'ta karşılaşacağı takım kura çekimi sonrasında belli olacak. B Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Milli Takım, A Ligi'ne yükselebilmek için play-off'larda İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile eşleşecek. Peki, Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?