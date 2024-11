Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım'ın play-off rakibi belli oluyor

PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR

A Ligi üçüncüleri İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan ile B Ligi ikincileri Ukrayna, Yunanistan, Avusturya ve Türkiye, play-off maçlarında karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerin kazananlar, yoluna A Ligi'nde devam edecek.



B Ligi'nde üçüncü olan Gürcistan, İrlanda, Slovenya ve İzlanda ile C Ligi'nde ikinci sırayı alan Slovakya, Kosova, Bulgaristan ve Ermenistan, play-off'larda karşılaşacak. Tur atlayan takımlar, B Ligi'nde mücadele verecek.



C Ligi'nde en iyi dördüncüler kontenjanından Letonya ve Lüksemburg ile D Ligi ikincileri Cebelitarık ve Malta play-off oynayacak. Kazanan takımlar C Ligi'nde yer alacak.