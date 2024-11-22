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Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım'ın play-off rakibi belli oluyor

Uluslar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'nde Galler'in ardından 2. sırada yer almıştı. A Ligi'ne yükselmeyi kılmayı kaçıran Milli Takım'ın Uluslar Ligi kura çekimi sonrasında play-off'taki rakibi belli olacak. UEFA tarafından gerçekleştirilecek Uluslar Ligi kura çekiminin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım'ın play-off rakibi belli oluyor - 1

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde play-off'ta karşılaşacağı takım kura çekimi sonrasında belli olacak. B Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Milli Takım, A Ligi'ne yükselebilmek için play-off'larda İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile eşleşecek. Peki, Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım'ın play-off rakibi belli oluyor - 2

ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi 22 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak. Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Kurada A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri belirlenecek.

Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım'ın play-off rakibi belli oluyor - 3

MİLLİ TAKIM'IN PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı play-off'lara kaldı.

Milliler, play-off'larda A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile eşleşecek.

Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım'ın play-off rakibi belli oluyor - 4

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Milli Takım, çift maç eleme usulüne göre Mart 2025'te oynanacak play-off etabında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım'ın play-off rakibi belli oluyor - 5

ULUSLAR A LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDİLECEK

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek final kurasında yer alacak.

Çift ayaklı eleme maçlarına çıkacak söz konusu 8 takım, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım'ın play-off rakibi belli oluyor - 6

PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR

A Ligi üçüncüleri İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan ile B Ligi ikincileri Ukrayna, Yunanistan, Avusturya ve Türkiye, play-off maçlarında karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerin kazananlar, yoluna A Ligi'nde devam edecek.

B Ligi'nde üçüncü olan Gürcistan, İrlanda, Slovenya ve İzlanda ile C Ligi'nde ikinci sırayı alan Slovakya, Kosova, Bulgaristan ve Ermenistan, play-off'larda karşılaşacak. Tur atlayan takımlar, B Ligi'nde mücadele verecek.

C Ligi'nde en iyi dördüncüler kontenjanından Letonya ve Lüksemburg ile D Ligi ikincileri Cebelitarık ve Malta play-off oynayacak. Kazanan takımlar C Ligi'nde yer alacak.

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