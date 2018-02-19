Gonca Vuslateri'den saçlarına kaynak (Ünlülerin değişimi)
ntv.com.tr
Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak veya rolleri sebebiyle imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
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GONCA VUSLATERİOyuncu Gonca Vuslateri, imajında büyük bir değişikliğe gitti. Vuslateri, saçlarına kaynak yaptırarak uzattı
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2Yıllardır kısa saçla görmeye alışık olduğumuz 31 yaşndaki Gonca Vuslateri, imajındaki büyük değişikliği Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
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HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇALOyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.
1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.
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BURCU BİRİCİKBurcu Biricik, başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı, Çiçero filmi için yaptığı yeni imajı, sosyal medyanın konusu oldu. Saçlarını sarıya boyatan Biricik, Marilyn Monroe ve Emel Sayın’a benzetildi.
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BORAN KUZUMSon olarak Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.
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625 yaşındaki oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi. Kuzum, yeni sezon için birkaç projeyi değerlendirdiğini de belirtti.
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ELÇİN SANGU
Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, yeni dizisi için farklı bir imaja büründü.
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8'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 32 yaşındaki Sangu'nun değimi InStyle Türkiye'ye verdiği pozda ortaya çıktı.
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AMİNE GÜLŞE2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, imajını yeniledi. Uzun süredir futbolcu Mesut Özil'le aşk yaşayan Gülşe saç rengini koyulaştırıp, kakül kestirdi.
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10Saçlarında değişikliğe giden 24 yaşındaki Gülşe, annesinin de olduğu o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
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ESRA AKKAYA
Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.
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Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti.
ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)
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SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI
2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çoçuk oyuncuları büyüdü.
Geçtiğimiz günlerde buluşan oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi.
(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)
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MURAT BOZMurat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.
Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.
18 yıl öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.
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MURAT BOZ
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CEM YILMAZ
Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi.
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SILA
Yeni çıkardığı şiir kitabı ve 'ON'dan kalan' konser maratonuyla gündeme gelen Sıla, imaj değiştirdi.
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37 yaşındaki sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi.
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BAŞAK DİZER
Kıvanç Tatlıtuğ ile şubat ayında evlenen modacı Başak Dizer, imajını yeniledi.
Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.
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BAŞAK DİZER
40 yaşındaki Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmış: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır.
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ELÇİN SANGU
Son olarak Kiralık Aşk'ta Defne karakterine hayat veren ve bu rolle adını geniş kitlelere duyuran Elçin Sangu'nun yeni sezon öncesi imaj yenilediği düşünüldü. Oyuncunun bağlı bulunduğu ajans tarafından yayınlanan fotoğrafta, Sangu'nun kızıl saçlarını boyattığı sanıldı.
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ELÇİN SANGU
Ancak Elçin Sangu durumu Twitter hesabından açıklık getirdi. Sangu son attığı tweet'te "Uzun süre güneşe maruz kalmak enteresan haberlere yol açabilir" diyerek saçlarını boyatmadığını, renginin güneş nedeniyle açıldığını belirrti.
Elçin Sangu'nin imaj değişikliği haberleri akıllara ünlülerin büyük değişimini getirdi... İşte o isimler
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23Fahriye Evcen
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24Hadise
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25Özcan Deniz
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26Almeda Abazi
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27Esra Erol
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28Şeyma Subaşı
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29Tarkan
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30Sezen Aksu
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31Ebru Gündeş
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32Birce Akalay
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33Sibel Can
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34Pınar Altuğ
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35Deniz Akkaya
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36Gülşen
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37Ebru Şallı
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38Ayşecan Tatari
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39Ajda Pekkan
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40Seda Sayan
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41Çağla Şikel
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42Hande Yener
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43Gizem Hatipoğlu
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44Ceyda Ateş
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45Deniz Baysal
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46Mahsun Kırmızıgül
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47Gökçe Bahadır
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48Emina Sandal
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49İrem Sak
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50Petek Dinçöz
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51Tuğba Özay
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52Tuvana Türkay
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53Hande Ataizi