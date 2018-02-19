Mustafa Sandal'dan o fotoğrafa açıklama (Ünlülerin değişimi)

Milliyet'in haberine göre; Sandal’ın bitkin hali ve yüzündeki kırışıklar “Aniden çöktü” yorumlarına neden oldu.

Kimi ise Sandal'ın makyajsız olduğunu savunurken kimileri ise estetik iddialarını ortaya attı.

Bu gelişmelerin ardından göz kapaklarını aldırdığı iddia edilen Sandal, "Ters ışıkta öyle çıktım. Gördüğünüz gibi bir ameliyat, bir estetik yok" açıklamasını yaptı.