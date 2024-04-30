6 oktav ses yelpazesiyle tanınıyor: Türkiye'de konser verecek

Dimash Qudaibergen, Türk dünyasının son dönemdeki en önemli starlarından.



Ülkesi Kazakistan'da başladığı müzik yolculuğu, geniş bir coğrafyaya yayıldı. Dünya çapında milyonlarca takipçisi var. Sıradaki durağıysa İstanbul olacak.



6 oktav ses yelpazesiyle tanınan Kazak müzisyen, 24 Mayıs'taki konseri öncesi NTV'nin sorularını yanıtladı.



Qudaibergen, "Yıllardır beni destekleyen dünyanın her yerindeki tüm dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Nerede konser verirsem vereyim, her konserimde yürekleri birarada atan insanlarla birlikte olmak ve doğum günümü dünyanın en ünlü stadyumlarından birinde kutlama şansına sahip olmak büyük mutluluk. İstanbul'a defalarca gittim ve bu şehri çok seviyorum." ifadelerini kullandı.



30. yaş gününde Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda sahne almaya hazırlanan müzisyenin dinleyicilere sürprizleri de olacak.



Sahneye Türkiye'den ünlü bir sanatçının konuk olması bekleniyor.

"UMARIM KONSERDEN KEYİF ALIRSINIZ"



Türk insanının misafirperverliğine ve samimiyetine saygı duyduğunu söyleyen Dimash Qudaibergen, "Bu konserin konuğuyla ilgili tüm sırları elbette açıklamayacağım çünkü sürpriz olacak. Tek bir şey söyleyebilirim ki elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ve her zamankinden daha iyi performans göstermeye çalışacağım çünkü bugünkü Dimash, Çin'de ilk gördüğünüz Dimash'tan çok farklı. Yaş aldım, akıllandım ve tecrübe kazandım. Yeni beste çalışmalarım da artacak ve umarım bu konserden keyif alırsınız." diye konuştu.



Altı enstrüman çalabilen Dimash Qudaibergen, 12 dilde sergileyebildiği performanslarla büyük ilgi görüyor.



Qudaibergen'in sanat yolculuğu çok küçük yaşta, tiyatro sahnesinde başladı.



Kariyerindeki kırılma noktalarından biriyse Çin'de kazandığı ses yarışması oldu.