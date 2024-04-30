6 oktav ses yelpazesiyle tanınıyor: Türkiye'de konser verecek

Dimash Qudaibergen, Türk dünyasının son dönemdeki en önemli starlarından.
Ülkesi Kazakistan'da başladığı müzik yolculuğu, geniş bir coğrafyaya yayıldı. Dünya çapında milyonlarca takipçisi var. Sıradaki durağıysa İstanbul olacak.
6 oktav ses yelpazesiyle tanınan Kazak müzisyen, 24 Mayıs'taki konseri öncesi NTV'nin sorularını yanıtladı.
Qudaibergen, "Yıllardır beni destekleyen dünyanın her yerindeki tüm dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Nerede konser verirsem vereyim, her konserimde yürekleri birarada atan insanlarla birlikte olmak ve doğum günümü dünyanın en ünlü stadyumlarından birinde kutlama şansına sahip olmak büyük mutluluk. İstanbul'a defalarca gittim ve bu şehri çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
30. yaş gününde Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda sahne almaya hazırlanan müzisyenin dinleyicilere sürprizleri de olacak.
Sahneye Türkiye'den ünlü bir sanatçının konuk olması bekleniyor.
"UMARIM KONSERDEN KEYİF ALIRSINIZ"
Türk insanının misafirperverliğine ve samimiyetine saygı duyduğunu söyleyen Dimash Qudaibergen, "Bu konserin konuğuyla ilgili tüm sırları elbette açıklamayacağım çünkü sürpriz olacak. Tek bir şey söyleyebilirim ki elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ve her zamankinden daha iyi performans göstermeye çalışacağım çünkü bugünkü Dimash, Çin'de ilk gördüğünüz Dimash'tan çok farklı. Yaş aldım, akıllandım ve tecrübe kazandım. Yeni beste çalışmalarım da artacak ve umarım bu konserden keyif alırsınız." diye konuştu.
Altı enstrüman çalabilen Dimash Qudaibergen, 12 dilde sergileyebildiği performanslarla büyük ilgi görüyor.
Qudaibergen'in sanat yolculuğu çok küçük yaşta, tiyatro sahnesinde başladı.
Kariyerindeki kırılma noktalarından biriyse Çin'de kazandığı ses yarışması oldu.
"YAPMAK İSTEDİĞİM MÜZİĞİ YAPIYORUM"
Qudaibergen, hayatını anlatırken şu ifadeleri kullandı:
"Annemle babam beni sahneye ilk çıkardığında iki yaşımdaydım. Aral Gölü'nün kötü ekolojisinden muzdarip bir çocuğu canlandırıyordum. İlk kez beş yaşındayken, müzik okulunda okurken sahnede şarkı söyledim. Çocukluğumdan beri uluslararası bir sanatçı olmak gibi büyük bir hayalim vardı. Ülkem kazakistan'da 17 yaşımda ünlü oldum. müzik yarışmasını kazandıktan sonra uluslararası yarışmalarda da zaferlerim oldu. 2015 yılında Slav Pazarı yarışmasını kazandıktan sonra yurt dışından projeler için farklı davetler almaya başladım. 2017 yılında Çin'de şarkıcı olarak ilk kez sahneye çıktım. Dünya çapında tanınmaya ve büyük solo konserlerimi vermeye başladım. Çok şükür ki ekibim ve sevdiklerim sayesinde dünyadaki herhangi bir yapımcıya bağlı kalmadan tüm bu yıllar boyunca tek başıma başardım. Çin'deki bir plak şirketiyle ortaklık düzeyinde çalışıyorum. Yapmak istediğim müziği yapıyorum."
Kazak şarkıcı sanatla iç içe bir ailenin çocuğu.
Annesi de bir soprano.
Qudaibergen, konserinde annesiyle ilgili de bir sürpriz olabileceği sinyalini verdi.
"Müziğe olan tutkumu görüp beni müzik okuluna gönderen aileme teşekkür etmek istiyorum." diyen Qudaibergen, "Bu şansı birlikte çalıştığım yerli ve yabancı şan hocalarım için de kullanmak istiyorum. Öğretmenlerimden biri,,bir zamanlar anneme de şan dersleri vermişti. annem güzel, nazik ve sıcak sesiyle bana her zaman ilham verdi. konserimde onun da sürprizleri olacak." dedi.
Dimash Qudaibergen, Türkçe sarkı söylemeden de sahneden inmeyecek.
"Elbette Türkçe bir şarkı olacak ve onu 24 Mayıs'ta İstanbul'daki solo konserimde duyabilirsiniz." diyen Dimash Qudaibergen, "Dünyanın her yerindeki tüm dostlarıma kocaman bir merhaba gönderiyorum. Mayıs ayında görüşürüz. Sizi seviyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
Dimash’ın konseri, Türk dünyası ülkeleri için de büyük bir buluşma özelliği taşıyor.
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