Angelina Jolie'den İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısına tepki

ABD'li oyuncu ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek ateşkes çağrısında bulundu.

Angelina Jolie'den İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısına tepki

Dünyaca ünlü sanatçı, kişisel Instagram hesabında mülteci kampının saldırı sonrası görüntülerini paylaşarak, "Bu yapılan, kaçacak hiçbir yeri olmayan hapsolmuş bir topluluğa yönelik kasıtlı bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

, 'nin son 20 senedir açık hapishane olduğunu ve bugün hızlı bir şekilde toplu mezara dönüştüğünün altını çizerek, "Dünya olup bitenleri izlerken ve birçok devletin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil, uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılırken toplu halde cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Taraflara ateşkes çağrısında bulunan Jolie, "İnsani ateşkes talebini reddedip, BM Güvenlik Konseyinin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, savaş uçaklarının dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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