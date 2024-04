Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında? Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz arasında ne oldu?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 yılında İstanbul'da doğdu.Stand-up komedyenidir. 1 Erkek 1 Kadın dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi.



Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.



Konuşanlar adlı programı Aralık 2020'de Exxen adlı platforma taşındı ve YouTube'a yüklenen bölümler yayından kaldırıldı.



YouTube'a yüklenen bölümlerin kaldırılmasının ardından programın takipçi sayısında düşüş meydana geldi.



En İyi Dijital İçerik ödülüne layık görülen Hasan Can Kaya ayrıca Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Çok Aşk sinema filmlerinde de rol aldı.

Dijital platformlara yaptığı işlerin yanı sıra magazinsel konularla da gündem yaratmaya devam etmektedir.



HASAN CAN KAYA VE CEM YILMAZ ARASINDA NE YAŞANDI?



Cem Yılmaz, gösterilerinden birinde seyircilerin Gebze'den geldiklerini söylemesi üzerine "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi." yanıtını vermiş ve sonrasında ise Hasan Can Kaya'nın konuşma şeklini tiye almıştı.



Cem Yılmaz'ın ifadelerine yanıt veren komedyen Hasan Can Kaya ise "Küçük bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış" yanıtını verdi.