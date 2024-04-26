İmplant tedavisi gören Yıldız Tilbe'den dişsiz fotoğraf

Yıldız Tilbe 'nin fotoğraflarına "Kim ne der diye düşünmeyince böyle güzel oluyor işte", "Bu kadar özgüvenli olsak yeter", "Her şeye rağmen gülebiliyorum fotoğrafı" gibi yorumlar geldi.

Yıldız Tilbe: Fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum Haberi Görüntüle