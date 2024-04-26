İmplant tedavisi gören Yıldız Tilbe'den dişsiz fotoğraf

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İmplant tedavisi gören Tilbe, sosyal medya hesabından ön dişinin olmadığı fotoğraflarını paylaştı.

İmplant tedavisi gören Yıldız Tilbe'den dişsiz fotoğraf

Sosyal medya paylaşımları ve sahne şovlarıyla sık sık gündeme gelen , son paylaşımıyla çok konuşuldu.

İmplant tedavisi gören ünlü sanatçı, bu sefer de ön dişlerinin olmadığı hallerini takipçileriyle paylaştı. Tilbe, yayınladığı karelere "Hehe" notunu düştü.

İmplant tedavisi gören Yıldız Tilbe'den dişsiz fotoğraf - 1

Yıldız Tilbe 'nin fotoğraflarına "Kim ne der diye düşünmeyince böyle güzel oluyor işte", "Bu kadar özgüvenli olsak yeter", "Her şeye rağmen gülebiliyorum fotoğrafı" gibi yorumlar geldi.

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