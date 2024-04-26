İmplant tedavisi gören Yıldız Tilbe'den dişsiz fotoğraf

Sosyal medya paylaşımları ve sahne şovlarıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, son paylaşımıyla çok konuşuldu.
İmplant tedavisi gören ünlü sanatçı, bu sefer de ön dişlerinin olmadığı hallerini takipçileriyle paylaştı. Tilbe, yayınladığı karelere "Hehe" notunu düştü.
Yıldız Tilbe 'nin fotoğraflarına "Kim ne der diye düşünmeyince böyle güzel oluyor işte", "Bu kadar özgüvenli olsak yeter", "Her şeye rağmen gülebiliyorum fotoğrafı" gibi yorumlar geldi.
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